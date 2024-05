Ohmium sélectionné pour fournir des électrolyseurs PEM de 10 MW pour le premier projet d'hydrogène vert en Croatie

NEWARK (Californie) et ZAGREB (Croatie)--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International (« Ohmium »), une entreprise de premier plan dans le domaine de l'hydrogène vert qui conçoit, fabrique et déploie des électrolyseurs avancés à membrane échangeuse de protons (PEM), est heureuse d'annoncer qu'elle a été sélectionnée pour équiper le premier projet d'hydrogène vert en Croatie. Ohmium a été choisie comme fournisseur d'électrolyseurs PEM pour IVICOM, une entreprise croate de premier plan en ingénierie et construction, pour un projet de construction d'une centrale d'hydrogène vert de 10 MW à la raffinerie INA de Rijeka.

Le projet associera les électrolyseurs PEM d'Ohmium à une nouvelle centrale solaire pour produire de l'hydrogène vert afin de contribuer à la décarbonisation de la raffinerie INA de Rijeka et de fournir du carburant durable au marché croissant des transports en Croatie. Le projet d'hydrogène vert et la centrale solaire sont soutenus par le dispositif de relance et de résilience du gouvernement croate, qui comprend des mesures pour améliorer la durabilité et la diversité des approvisionnements énergétiques des membres de l'UE. Le projet contribue également à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale croate en matière d'hydrogène, qui consiste à mettre en place des infrastructures de production d'hydrogène d'une capacité de 70 MW d'ici à 2030 et de passer à 2 750 MW d'ici à 2050, afin d'atteindre la neutralité climatique à cette date.

« La synergie entre l'expertise en ingénierie d'IVICOM et la technologie de pointe des électrolyseurs PEM d'Ohmium sera essentielle à la réussite du projet », a déclaré M. Dinko Čondić, président du conseil d'administration d'IVICOM. « Ce partenariat correspond à la vision de notre entreprise qui privilégie les projets verts et l'innovation dans l'hydrogène vert pour un avenir durable. »

« L'installation d'hydrogène vert à la raffinerie de Rijeka sera un exemple de la transition verte en Europe », a déclaré Arne Ballantine, PDG d'Ohmium. « Ohmium est heureux de travailler avec des leaders tels qu'IVICOM et INA sur ce projet phare, car nos électrolyseurs PEM sont particulièrement adaptés pour être couplés avec l'énergie solaire pour promouvoir la décarbonisation des raffineries et les transports verts. »

À propos d’Ohmium :

Ohmium conçoit, fabrique et déploie des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) modulaires et évolutifs qui permettent de produire de l'hydrogène vert à un coût compétitif. La gamme de produits électrochimiques de l'entreprise aide les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie durable pour des projets dans les domaines de l'industrie, des transports et de l'énergie. Basée aux États-Unis, avec des sites de production en Inde et des bureaux dans le monde entier, Ohmium a un pipeline de projets d'hydrogène vert de plus de 2 GW sur trois continents. En 2023, Ohmium a levé 250 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C, mené par TPG Rise Climate.

À propos des partenaires/collaborateurs

IVICOM Consulting Zagreb se spécialise dans le conseil, l’ingénierie, la supervision, la gestion de projet et la construction pour diverses installations industrielles et autres bâtiments, y compris les projets d’infrastructure.

INA Group joue un rôle majeur dans les opérations pétrolières en Croatie et un rôle important dans la région en ce qui concerne l'exploration et la production de pétrole et de gaz, le raffinage du pétrole et la distribution du pétrole et des produits pétroliers.

