Applications Software Technology併購Symatrix以加速Oracle Cloud服務在全球擴張

伊利諾州，萊爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的數位轉型解決方案供應商Applications Software Technology (AST) 今天宣布，該公司已簽訂收購IT及Oracle服務供應商Symatrix的最終協議。Symatrix是英國的一流IT及Oracle服務供應商，此番收購將大幅助力AST的全球擴張行動。

「Symatrix的專業長才可充實並擴大AST的核心服務，讓我們將觸角伸至新的全球市場。」AST執行長Justin Winter說，「兩造合作將能為雙邊共有的客戶群提供更優質的服務。我們將繼續打造高價值的解決方案，在全球範圍內為客戶提供具體價值和成果。」

Symatrix在英國的穩定客源可加強AST跨各項產業的垂直向度專業知識，並提供一個在新興產業中擴大業務的平台。Symatrix紮實的諮詢服務還能夠讓AST納入更多Oracle Cloud應用程式能力，包括供應鏈管理和人力資本管理在內。

「AST堪稱最佳企業解決方案供應商，已將自身發展為滿足公私部門複雜雲端需求的頂級諮詢公司。」Symatrix執行長Chris Brooks說，「對Symatrix來說，加入AST可讓我們以更好的資源及技術服務客戶，是一個理所當然的決定。」

「AST和Symatrix的合作代表兩股Oracle Cloud服務的強大結合。」Recognize管理合夥人、AST董事會主席暨前Oracle總裁Charles Phillips補充道，「這兩所公司的終端市場可互補所需，穩固在兩大洲的領導地位。」

合併之後，Chris及原Symatrix領導團隊將繼續他們的既定職能，同時將重心移向運用AST的新產品和交付地域擴展英國客戶群。

「AST在公司各階層培植包容性文化和創新精神。」Winter說，「Symatrix的加入體現了這些價值觀，我們的合作關係也為客戶及員工開啟一個充滿精彩可能性的世界。」

關於Applications Software Technology (AST) LLC

屢獲殊榮的AST是一家全方位服務企業解決方案供應商，二十多年來孜孜矻矻，引導來自公私部門的客戶完成數位轉型。客戶借助AST的領導與協助，透過軟體解決方案、流程再造及改變管理模式為其組織進行轉型。AST的服務涵蓋SaaS、PaaS和IaaS的各種面向，從雲端科技到地端應用程式不一而足。AST也提供彈性式託管服務，支援全球200多位客戶的需求。如需進一步了解，請造訪：www.astcorporation.com。

關於Symatrix

位於英國的Symatrix是一家Oracle人力資本管理 (HCM)、企業資源規劃 (ERP) 和供應鏈管理 (SCM) 雲端服務諮詢、應用程式管理和薪酬外包服務供應商。Symatrix與公私部門合作，以別出心裁的方式開發Oracle Cloud無限的大幅潛力。

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