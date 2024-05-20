Applications Software Technology收购Symatrix，以加速甲骨文云服务的全球扩张

伊利诺伊州莱尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的数字化转型解决方案供应商Applications Software Technology (AST) 今天宣布签订收购英国领先IT和甲骨文服务供应商Symatrix的最终协议。此次收购是AST全球扩张的重要一步。

AST首席执行官Justin Winter表示：“Symatrix的加入补充并拓宽了AST的核心服务，使我们能够进入新的全球市场。通过合作，我们将能够为合而为一的客户群提供更优质的服务。我们将继续提供高价值的解决方案，为全球客户带来可量化的价值和成果。”

Symatrix在英国的成熟的客户群加强了AST在众多行业中的垂直专长，并为进一步拓展新兴产业提供了平台。Symatrix深厚的咨询能力还将拓展AST在甲骨文云应用方面的能力，包括供应链管理和人力资本管理。

Symatrix首席执行官Chris Brooks表示：”AST是一流的企业解决方案提供商，也是能够满足公共和商业行业复杂云需求的高端咨询公司。与AST的强强联手是Symatrix的自然发展过程，让我们能够以更多的资源和技术为客户提供服务。”

Recognize管理合伙人、AST董事会主席、甲骨文前总裁Charles Phillips补充道：“AST和Symatrix是甲骨文云服务领域的强强联手，互补的终端市场有助于巩固双方在两大洲的领导地位。”

过渡期结束后，Chris和领导团队将继续留任，并重新专注于通过AST新的产品套件和交付区域扩大英国客户群。

Winter表示：“AST全面倡导包容和创新文化，Symatrix也体现了这些价值观，我们的合作将为客户和员工开辟一个充满无限可能的世界。”

关于Applications Software Technology (AST) LLC

AST是屡获殊荣的全方位企业服务解决方案供应商，二十多年来为政府和商业部门的客户提供数字化转型指导。AST通过软件解决方案、流程工程和管理改革帮助客户实现组织转型，并提升领导力。从云技术到传统的本地应用程序部署，AST的服务涵盖SaaS、PaaS和IaaS的各个方面。AST还提供灵活的托管服务，以满足全球200多家客户的需求。如需了解更多信息，请访问www.astcorporation.com。

关于Symatrix

Symatrix是一家总部位于英国的甲骨文人力资本管理（HCM）、企业资源计划（ERP）和供应链管理（SCM）云咨询、应用管理及外包薪资管理供应商。Symatrix与公共部门和商业客户合作，以创新方式帮助客户释放甲骨文云的无限可能。

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