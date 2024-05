Battery Ventures accepte d’acquérir la société d’automatisation médicale et industrielle steute Technologies

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Battery Ventures, une société d’investissement mondiale axée sur la technologie, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait convenu d’acquérir steute Technologies GmbH & Co. KG, une société ayant plus de 60 ans d’expérience dans la fabrication de solutions technologiques innovantes pour les secteurs médical et industriel.

Basé à Löhne, en Allemagne, steute est un fabricant mondial de commutateurs, de capteurs et d’autres produits qui permettent d’accroître l’automatisation et la sécurité. La gamme de produits de l’entreprise inclut des dispositifs de contrôle médical certifiés qui permettent de contrôler avec précision l’équipement médical dans les salles d’opération du monde entier.

Outre l’industrie médicale, les capteurs et les dispositifs de commutation de steute sont essentiels dans les environnements industriels, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales, en particulier dans les environnements qui doivent résister à des conditions explosives ou corrosives et à des températures extrêmes. steute fournit également des solutions d’automatisation dans l’ensemble de l’atelier en connectant sans fil des éléments clés de la fabrication.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à steute, une entreprise qui s’est fait le champion de l’innovation et de la qualité », déclare Jesse Feldman, partenaire général de Battery, qui rejoindra le conseil de surveillance de l’entreprise. « Nous pensons que steute est idéalement positionnée en tant que fournisseur de composants clés permettant l’automatisation du marché médical et industriel. »

Sur l’ensemble de ses marchés finaux et de ses domaines d’application, steute s’est imposé comme un leader, notamment dans le domaine de la technologie sans fil, ajoute Justin Rosner, responsable chez Battery. « Le leadership technologique de la société et son étroite collaboration avec ses clients ont alimenté l’activité de Steute au cours des dernières années. Nous pensons que grâce à l’investissement continu de Battery, la société peut encore plus se développer, à la fois organiquement et par le biais de fusions-acquisitions ciblées », déclare M. Rosner. « Nous sommes également ravis de continuer à travailler avec les directeurs généraux actuels de la société, Marc Stanesby et Christof Gerhardy. »

Battery possède près de deux décennies d’expérience sur le marché des équipements de test, de mesure et de contrôle, notamment grâce à ses précédents investissements dans les sociétés Process Sensing Technologies* (2017), basée au Royaume-Uni, et Industrial Safety Technologies* (2011), basée aux États-Unis.

« Le partenariat avec Battery nous permet d’exploiter la vaste expérience et le réseau d’affaires de l’entreprise sur les principaux marchés dans lesquels nous opérons », déclare Stefan Schmersal, propriétaire de steute, qui continuera à travailler pour l’entreprise au sein de son conseil de surveillance. « Lâcher les commandes d’une entreprise familiale n’est jamais facile. Mais je suis convaincu que Battery peut nous aider à poursuivre la croissance que nous avons connue au cours des dernières décennies et nous aider à développer l’entreprise. »

*Indique une société du portefeuille de Battery. Pour une liste complète de tous les investissements et cessions de Battery, cliquez ici .

À propos de steute Technologies

Depuis plus de 60 ans, steute développe et fabrique des capteurs et des unités de contrôle qui répondent aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées. Le portefeuille de steute inclut une large gamme de produits standards et personnalisés pour des applications médicales et industrielles. steute collabore étroitement avec les OEM et les utilisateurs finaux et prend en compte les exigences des clients dès le stade du développement.

À propos de Battery

Battery s’associe à des fondateurs et à des équipes de direction exceptionnels pour développer des activités de définition de catégorie sur des marchés tels que les logiciels et les services, l’infrastructure d’entreprise, la technologie grand public, l’informatique de santé, la technologie industrielle et les outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, la société soutient des entreprises à tous les stades, allant de l’amorçage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier à partir de bureaux à Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres et Tel Aviv. Suivez la société sur X @BatteryVentures, visitez notre site Web sur www.battery.com et retrouvez une liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

