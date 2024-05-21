Equip Super完成向Northern Trust資產服務解決方案的轉換

澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Northern Trust (Nasdaq: NTRS)今天宣布，將向澳洲養老金產業的領軍企業Equip Super提供資產服務解決方案，包括全球代管、基金管理和投資組合分析服務。服務轉換於2024年4月2日生效。

Equip Super總部位於澳洲墨爾本，為澳洲各地超過14萬名會員提供養老金、財務顧問和養老金服務。截至2024年3月31日，Equip Super管理著約340億澳元的資金。

Northern Trust澳洲和紐西蘭區域主管Leon Stavrou表示：「Equip Super選擇Northern Trust的決定彰顯了我們對澳洲的承諾，也證明了我們在為澳洲養老基金提供資產服務方面的豐富經驗和專業知識。我們瞭解這一產業的獨特需求，並期待著在Equip Super不斷發展壯大的過程中與他們建立合作關係。」

在澳洲不斷變化的勞動人口和全球快速發展的金融環境中，養老基金可能會面臨越來越大的壓力，既要提供價值，又要滿足會員的期望。近年來，Equip Super參與了養老金產業的幾次後續基金轉移，並繼續尋找新的成長機會。Equip Super正在尋找一個合作夥伴，使其能夠有效擴大規模，同時為會員提供一致的服務體驗。

Equip Super財務長Marc Pizzichetta表示：「我們選擇Northern Trust為我們的新代管人，是看中了他們提供的全球服務和產品以及具有競爭力的費用。事實證明，他們是協助我們達成基金策略目標並為會員提供最佳財務利益的理想選擇。」

Northern Trust在北京、班加羅爾、香港、吉隆玻、馬尼拉、墨爾本、浦那、新加坡、雪梨和東京在內的城市設有辦事處，已形成完善的亞太地區辦事處網路，並與該地區一些最大的中央銀行、主權財富基金、政府機構、公司和資產管理機構建立了牢固的關係，提供廣泛的客製化資產服務、資產管理和資本市場解決方案。

關於Equip Super

Equip Super為Equip Super和Catholic Super的超過14萬名會員管理著340億美元的資金。Equip Super是養老金產業的領軍企業，透過成功的後續基金轉移將基金整合在一起，並不斷尋找新的機會來發展基金。

透過Equip Super和Catholic Super，我們為來自能源、資源、水務、基礎設施、製造、教育、衛生、法律和服務行業的雇主和會員提供服務。Equip Super是一家產業養老金基金，經營累積型、福利確定型和養老金計畫。我們的主要目標是為會員提供最好的退休生活，同時成為參與雇主值得信賴的合作夥伴。

今天賦能會員，讓他們為明天做好準備。

關於Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS)是首屈一指的財富管理、資產服務、資產管理和銀行業務提供商，服務對象包括公司、機構、富裕家庭和個人。Northern Trust于1889年在芝加哥成立，業務遍及全球，在美國24個州和華盛頓特區設有辦事處，並在加拿大、歐洲、中東和亞太地區設有22個分支機構。截至2024年3月31日，Northern Trust託管/管理的資產總值為16.5兆美元，資產管理規模達1.5兆美元。Northern Trust擁有逾130年的歷史，憑藉非凡的服務、財務專長以及誠信和創新而取得業界領先地位。敬請造訪我們的網站：northerntrust.com，並在X（前Twitter）@NorthernTrust或Northern Trust Corporation的LinkedIn上關註我們。

Northern Trust Corporation（總部地址：50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.）為在美國註冊成立之有限責任公司。全球法律和監管資訊可參見https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions。

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