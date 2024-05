Perry Ellis International presenteert wereldwijde levensstijlmerken op Licensing Expo

Come check us out at Booth # H102 and get a sneak peek at some of the most iconic brands in the industry. (Photo: Business Wire)

Calling all brand activators for licensed products, partnerships and brand collaborations to create excitement and opportunities with some of the most premier and renowned brand and identifiable logos in the fashion industry. Come check us out at Booth # H102 and get a sneak peek at some of the most iconic brands in the industry.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde modehuis Perry Ellis International zal aanwezig zijn op de 2024 Licensing Expo in Las Vegas waar het zijn indrukwekkende portfolio van mode- en lifestylemerken presenteert: naamgenoot Perry Ellis®, Perry Ellis America®, Original Penguin by Munsingwear®, Farah®, Cubavera®, Laundry by Shelli Segal® en Rafaella®, evenals zijn op sport geïnspireerde lifestylemerken waaronder: Gotcha®, Grand Slam®, Ben Hogan® en Original Penguin by Munsingwear® golf-, racket- en paddle-kleding. De merken van het huis bieden een scala aan lifestyle-genres van mode tot sport, waaronder zwemmen, surfen en skaten.

"Licentieverlening is een van de krachtigste onderdelen van onze bedrijfsstrategie met een huidige lijst van meer dan 145 actieve licentiehouders in meer dan 55 landen. Onze deelname aan deze nationale show is een nieuwe uitdaging, waarbij we voortbouwen op het momentum van de Brand Licensing Show in Londen van vorig seizoen. We zijn voortdurend op zoek naar licentiepartnerschappen voor productcategorie-uitbreiding en brancheoverschrijdende penetratie om onze merkwaarde te vergroten en een groter internationaal publiek aan te spreken," aldus Oscar Feldenkreis, CEO en President. Het huis draagt innovatie en technologie in zijn vaandel en hanteert een vooruitstrevende en moderne aanpak van productontwikkeling. Met prestatiegerichte stoffen, originele modeconcepten en dynamische collecties wordt het nieuwste van het nieuwste aangeboden.

Alle merkactivators worden opgeroepen voor gelicentieerde producten, partnerschappen en merksamenwerkingen om opwinding en kansen te creëren met enkele van de meest vooraanstaande en bekende merken en herkenbare logo's in de mode-industrie. Waarom zou je niet samenwerken met een aantal van 's werelds meest aansprekende merken, terwijl we de hedendaagse detailhandel transformeren en beïnvloeden? Onze ondernemersgeest en concurrentiekracht, ondersteund door de expertise van ons familiebedrijf van getalenteerde professionals uit de sector, stelt ons in staat om te profiteren van de wereldwijde trends van vandaag.

Over Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. is een toonaangevende ontwerper, distributeur en licentiegever van een brede lijn heren- en dameskleding, accessoires en geuren van hoge kwaliteit. De collectie nette en vrijetijdssportkleding voor heren, golfsportkleding, lifestyle sportkleding voor heren en lifestyle collecties voor dames worden gedistribueerd via de belangrijke retaildistributiekanalen. Het bedrijf bezit via zijn volledige dochterondernemingen een portfolio van nationaal en internationaal erkende merken, waaronder: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®,Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist®, Farah®, Gotcha®, Laundry by Shelli Segal® en Rafaella®. Het bedrijf breidt zijn assortiment merken uit door handelsmerken van derden in licentie te nemen, waaronder: Nike® voor badkleding, Callaway®, PGA TOUR® en Jack Nicklaus voor golfkleding en accessoires. Aanvullende informatie over het bedrijf is beschikbaar op www.pery.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.