NADclinic和Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd宣布建立策略性合作夥伴關係，透過NAD+的力量開拓全球健康的未來

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NADclinic Group與Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd正式建立了充滿活力的策略性合作夥伴關係，共同關注全球健康與保健的未來。雙方以協同合作的方式利用在輔酶和NAD+領域的集體專長和開創性研究，在開發和提供最先進的基於NAD的療法和創新補充品及產品方面擁有共同的觀點和理念，旨在為追求更長壽、更健康、更有活力生活的人們服務。

2024年5月6日，Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd與NADclinic Group簽署了合作夥伴合作協議，正式確立了雙方成為深度策略性合作夥伴的雄心壯志。

菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)是新陳代謝的核心輔酶，存在於所有活細胞中。NAD+是一種重要的輔酶，能將葡萄糖轉化為人體內的細胞能量，支援更健康的衰老過程，促進新陳代謝功能，支援DNA修復，減少發炎，降低人們對疾病和慢性病的易感性。NAD+對於人體內的500多種關鍵酶促反應不可或缺。

NADclinic與Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作彰顯了雙方的共同理念，即提升和強調全球NAD+研究的重要性，共同開發以科學為依據的創新方法，提供最佳化的生物利用性和給藥技術，以支援改善病患的治療效果。全球NAD+市場近期大幅成長，可望在未來幾年呈指數級成長。NADclinic Group與Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作確保雙方在預防性健康創新、人體機能和長壽方面都處於這一令人振奮的成長趨勢的尖端。

透過將Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的輔酶原料藥、NAD+原物料和基於NAD的產品開發專長與NADclinic在NAD+治療領域的全球業務版圖和開創性研發相結合，雙方的合作將產生卓越的相乘效應。NADclinic支援推廣促進新陳代謝的NAD+產品，這些產品對改善人類健康和延年益壽至關重要。NADclinic品牌以其創新、前瞻性的方法和變革性的靜脈注射方案、療法和補充品而享譽全球，並且對與Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作以及雙方密切合作帶來的未來商機感到振奮不已。

NADclinic創辦人兼執行長Iain De Havilland表示：「在NADclinic，我們致力於繼續在NAD+療法和營養保健品方面取得開拓性進展，使人們能夠活得更長久、更健康、更有活力。NADclinic將繼續成為全球NAD+領域的標竿品牌，而與Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的緊密合作將進一步鞏固這一地位。與Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作與我們自身的使命完美契合，使我們能夠整合專業知識和資源，為全球客戶提供無與倫比的解決方案。」

Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd首席科學家兼創辦人張琦教授表示：「我們很高興能與NADclinic強強聯手，因為NADclinic與我們一樣，都致力於在NAD+治療領域實現卓越和創新。透過此次合作，我們希望利用我們的集體專長，為世界各地的人們提供最高品質的NAD+產品，支援他們的健康和活力改善之旅。」

關於NADclinic Group

NADclinic Group是NAD+療法、NAD+補充品和診斷產品的供應商。NADclinic品牌註冊了包括美國在內的國際商標，是國際公認的NAD產品創新領導者。目前，NADclinic與全球30多個首屈一指的臨床品牌合作，其商標協議選項被所有首選合作夥伴統一採用。NADclinic品牌現已活躍在五大洲的40個國家。NADclinic繼續在國際上創新和發展品牌，擴大其在保健、醫療和頂尖酒店領域的影響力。NADclinic Group的宏偉目標是成為國際上占主導地位的NAD專業品牌，尤其專注於B2B和企業保健領域。

關於Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd

Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd是一家專業從事生物催化及其他合成生物學技術研究、開發、生產和銷售的國家高新技術企業。作為NAD+前體(NMN)產業的先驅，該公司擁有173項國際研發專利和全球首創的輔酶技術。它是廣東省唯一的省級輔酶工程技術研究中心，提供多種NAD原料產品，包括NAD ER級（去除內毒素）、NAD I 級（IVD/膳食補充品/化妝品原料粉）、NAD II級（原料藥/中間體）和NAD IV級（如果需要更高的溶解度）。這些產品廣泛應用于營養保健、生物醫藥、醫療美妝、日用化工產品、綠色農業等領域。

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