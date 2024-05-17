NADclinic和Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd宣布建立战略合作伙伴关系，通过NAD+的力量开拓全球健康的未来

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NADclinic Group与Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd正式建立了充满活力的战略合作伙伴关系，共同关注全球健康与保健的未来。双方以协同合作的方式利用在辅酶和NAD+领域的集体专长和开创性研究，在开发和提供最先进的基于NAD的疗法和创新补充剂及产品方面拥有共同的观点和理念，旨在为追求更长寿、更健康、更有活力生活的人们服务。

2024年5月6日，Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd与NADclinic Group签署了合作伙伴合作协议，正式确立了双方成为深度战略合作伙伴的雄心壮志。

烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)是新陈代谢的核心辅酶，存在于所有活细胞中。NAD+是一种重要的辅酶，能将葡萄糖转化为人体内的细胞能量，支持更健康的衰老过程，促进新陈代谢功能，支持DNA修复，减少炎症，降低人们对疾病和慢性病的易感性。NAD+对于人体内的500多种关键酶促反应不可或缺。

NADclinic与Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作彰显了双方的共同理念，即提升和强调全球NAD+研究的重要性，共同开发以科学为依据的创新方法，提供优化的生物利用性和给药技术，以支持改善患者的治疗效果。全球NAD+市场近期大幅增长，预计将在未来几年呈指数级增长。NADclinic Group与Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作确保双方在预防性健康创新、人体机能和长寿方面都处于这一令人振奋的增长趋势的前沿。

通过将Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的辅酶原料药、NAD+原材料和基于NAD的产品开发专长与NADclinic在NAD+治疗领域的全球业务版图和开创性研发相结合，双方的合作将产生卓越的协同效应。NADclinic支持推广促进新陈代谢的NAD+产品，这些产品对优化人类健康和延年益寿至关重要。NADclinic品牌以其创新、前瞻性的方法和变革性的静脉注射方案、疗法和补充剂而享誉全球，并且对与Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作以及双方密切合作带来的未来机遇感到振奋不已。

NADclinic创始人兼首席执行官Iain De Havilland表示：“在NADclinic，我们致力于继续在NAD+疗法和营养保健品方面取得开拓性进展，使人们能够活得更长久、更健康、更有活力。NADclinic将继续成为全球NAD+领域的标杆品牌，而与Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的紧密合作将进一步巩固这一地位。与Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd的合作与我们自身的使命完美契合，使我们能够整合专业知识和资源，为全球客户提供无与伦比的解决方案。”

Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd首席科学家兼创始人张琦教授表示：“我们很高兴能与NADclinic强强联手，因为NADclinic与我们一样，都致力于在NAD+治疗领域实现卓越和创新。通过此次合作，我们希望利用我们的集体专长，为世界各地的人们提供最高质量的NAD+产品，支持他们改善健康、增强活力。”

关于NADclinic Group

NADclinic Group是NAD+疗法、NAD+补充剂和诊断产品的供应商。NADclinic品牌注册了包括美国在内的国际商标，是国际公认的NAD产品创新领导者。目前，NADclinic与全球30多个领先的临床品牌合作，其商标协议选项被所有首选合作伙伴统一采用。NADclinic品牌现已活跃在五大洲的40个国家。NADclinic继续在国际上创新和发展品牌，扩大其在保健、医疗和顶级酒店领域的影响力。NADclinic Group的宏伟目标是成为国际上占主导地位的NAD专业品牌，尤其专注于B2B和企业保健领域。

关于Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd

Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd是一家专业从事生物催化及其他合成生物学技术研究、开发、生产和销售的国家高新技术企业。作为NAD+前体(NMN)行业的先驱，该公司拥有173项国际研发专利和全球首创的辅酶技术。它是广东省唯一的省级辅酶工程技术研究中心，提供多种NAD原料产品，包括NAD ER级（去除内毒素）、NAD I 级（IVD/膳食补充剂/化妆品原料粉）、NAD II级（原料药/中间体）和NAD IV级（如果需要更高的溶解度）。这些产品广泛应用于营养保健、生物医药、医疗美容、日用化工产品、绿色农业等领域。

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