Rubicon Carbon e YvY Capital anunciam colaboração para ampliar investimentos verdes no Brasil

MARINA DEL REY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Rubicon Carbon LLC (Rubicon), uma empresa de investimento e gestão de créditos de carbono verticalmente integrada, e a YvY Capital, uma importante empresa de gestão de ativos baseada no Brasil com foco na transição para a economia verde, têm o prazer de anunciarem sua colaboração para ampliar os investimentos em carbono no Brasil. Esta parceria estratégica pretende se concentrar na identificação, desenvolvimento, financiamento e realização de oportunidades de investimento para facilitar a geração de créditos de carbono de alta qualidade.

Dadas as suas vastas extensões de florestas tropicais, o Brasil e a região mais ampla da América Latina representam geografias essenciais para os mercados de carbono. A floresta amazônica sozinha é responsável por aproximadamente 10% da biodiversidade conhecida do mundo e desempenha um papel descomunal na regulação do clima global.

A colaboração entre a Rubicon Carbon e a YvY Capital abrangerá diversas atividades, incluindo a exploração de soluções de base natural (Nature Based Solutions, NBS) e soluções de carbono não-NBS. Aproveitando suas experiências combinadas e recursos, as duas entidades planejam promover a inovação e eficiência nos mercados de carbono, contribuindo assim para os esforços globais de ação climática.

"Vemos o Brasil e a América Latina como regiões essenciais na luta contra a alteração climática. Estamos entusiasmados em unir forças com a YvY Capital para acelerar o desenvolvimento dos mercados de carbono no Brasil", disse Tom Montag, CEO da Rubicon Carbon. "Através desta colaboração, planejamos desbloquear oportunidades que proporcionem valor ambiental e financeiro."

A YvY Capital compartilha o compromisso da Rubicon Carbon em relação à sustentabilidade e vê esta colaboração como um passo estratégico para avançar na questão de resiliência climática e nos esforços de conservação da biodiversidade do Brasil.

"Nossa parceria com a Rubicon se alinha com nossa missão de acelerar a transição para a economia verde”, disse Gustavo Montezano, CEO da YvY Capital e ex-CEO do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). "Nosso objetivo é trabalhar juntos para alocar capital em projetos que aliviem as mudanças climáticas e apoiem as comunidades e ecossistemas locais”

A colaboração entre a Rubicon Carbon e a YvY Capital estabelece um marco significativo na jornada rumo a um futuro com baixas emissões de carbono. Ao combinar seus pontos fortes, as duas empresas planejam estimular o crescimento dos mercados de carbono no Brasil e contribuir para os esforços globais no combate à mudança climática.

Sobre a Rubicon Carbon:

A Rubicon Carbon realiza parcerias com as maiores empresas do mundo para ajudá-las a atingir seus objetivos de sustentabilidade, ao mesmo tempo que promove a descarbonização global. Com o apoio da TPG Rise Climate e com a liderança de altos executivos das áreas financeira, de tecnologia e de ciência climática, a Rubicon Carbon oferece soluções inovadoras de crédito de carbono às empresas globais e desbloqueia a descarbonização em escala. Para mais informações, acesse www.rubiconcarbon.com.

Contate: rubiconcarbon@berlinrosen.com

Sobre a YvY Capital:

A YvY Capital é uma empresa de investimento regenerativo com sede no Brasil, fundada por um grupo de altos executivos com experiência multidisciplinar em finanças, questões ambientais, governo/políticas públicas, diplomacia e comércio internacional. Sua missão é acelerar e dimensionar a transição para uma economia verde. Mais informações em www.yvy.capital.

Contato: giuliano.chiaradia@yvy.capital

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.