LINNER Nova Deluxe：首个由USound支持的单MEMS驱动器音频解决方案

奥地利格拉茨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的MEMS扬声器供应商USound宣布推出市场上首个单MEMS驱动器音频解决方案：LINNER Nova Deluxe。LINNER Nova Deluxe由著名的非处方(OTC)助听器开发商LINNER设计和生产，它将改变越来越多轻度至中度听力损失患者的生活。这款先进的OTC助听器采用了USound的集成式单MEMS驱动器。USound MEMS扬声器因其小巧的体积和纯净的音质而被选中，通过支持生产改变生活的设备为音频市场带来了革新。

“LINNER Nova Deluxe是市场上首款单MEMS驱动器音频解决方案，其设计堪称典范，是音频行业的一项重大发展。见证USound MEMS技术对客户和合作伙伴进步的影响，激励着我们继续努力研发。与此同时，我们的扬声器正在改变全世界数百万人的生活。这些人无法获得负担得起的听力设备，并因残疾而蒙受耻辱。我们很荣幸能成为这一发展的一部分，并期待看到我们的扬声器为整个音频行业带来革命性的变化！”

——USound首席执行官Ferruccio Bottoni

基于MEMS的OTC助听器

据世界卫生组织(WHO)估计，全球约有15亿人患有不同程度的听力损失，而OTC助听器是满足这一不断增长人群需求的新产品类别。与此同时，OTC助听器的市场规模达到10.6亿美元，到2030年的复合年增长率(CARG)为6.60%。MEMS扬声器是这一新产品类别的首选部件，具有外形小巧、音质先进等特点。

LINNER Nova Deluxe是一款由MEMS驱动的先进助听器，以其轻巧、低调的设计和高音质而著称。它是市场上首款使用单MEMS扬声器的产品，为更多MEMS驱动型助听器的开发铺平了道路。

关于LINNER

LINNER是一家领先的OTC助听器公司，致力于改善听力损失患者的生活。LINNER专注于经济实惠、创新和卓越品质，提供高品质助听器，旨在提供清晰自然的声音。LINNER因其创新和经济实惠的解决方案而受到权威媒体的认可，并通过不断改进和以用户为中心的更新来确保最佳的用户体验。如需了解更多信息，请访问www.linnerlife.com

关于USound

USound是一家快速发展的MEMS扬声器公司，支持客户为市场带来新的革命性音频产品。USound独特的销售主张基于彻底的小型化、功率降低和生产效率提升。USound的音频产品受到370多项专利的保护。如需了解更多信息，请访问www.usound.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。