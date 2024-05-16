LINNER Nova Deluxe：第一個由USound支援的單MEMS驅動器音訊解決方案

奧地利格拉茨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的MEMS揚聲器供應商USound宣布推出市場上第一個單MEMS驅動器音訊解決方案：LINNER Nova Deluxe。LINNER Nova Deluxe由著名的非處方(OTC)助聽器開發商LINNER設計和生產，它將改變越來越多輕度至中度聽力損失病患的生活。這款先進的OTC助聽器採用了USound的整合式單MEMS驅動器。USound MEMS揚聲器因其小巧的體積和純淨的音質而雀屏中選，透過支援生產改變生活的裝置為音訊市場帶來了革新。

「LINNER Nova Deluxe是市場上第一款單MEMS驅動器音訊解決方案，其設計堪稱典範，是音訊產業的一項重大發展。見證USound MEMS技術對客戶和合作夥伴進步的影響，激勵著我們繼續努力研發。與此同時，我們的揚聲器正在改變全世界數百萬人的生活。這些人無法獲得負擔得起的聽力裝置，並因身心障礙而蒙受恥辱。我們很榮幸能成為這一發展的一部分，並期待看到我們的揚聲器為整個音訊產業帶來革命性的變化！」

——USound執行長Ferruccio Bottoni

採用MEMS的OTC助聽器

據世界衛生組織(WHO)估計，全球約有15億人患有不同程度的聽力損失，而OTC助聽器是滿足這一不斷成長人群需求的新產品類別。與此同時，OTC助聽器的市場規模達到10.6億美元，到2030年的年均複合成長率(CARG)為6.60%。MEMS揚聲器是這一新產品類別的首選組件，具有外形小巧、音質先進等特點。

LINNER Nova Deluxe是一款由MEMS驅動的先進助聽器，以其輕巧、低調的設計和高音質而著稱。它是市場上第一款使用單MEMS揚聲器的產品，為更多MEMS驅動型助聽器的開發奠定了基礎。

關於LINNER

LINNER是一家首屈一指的OTC助聽器公司，致力於改善聽力損失病患的生活。LINNER專注于經濟實惠、創新和卓越品質，提供優質助聽器，旨在提供清晰自然的聲音。LINNER因其創新和經濟實惠的解決方案而受到權威媒體的肯定，並透過不斷改進和以使用者為中心的更新來確保最佳的使用者體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.linnerlife.com

關於USound

USound是一家快速發展的MEMS揚聲器公司，支援客戶為市場帶來新的革命性音訊產品。USound獨特的銷售主張植基於徹底的小型化、功率降低和生產效率提升。USound的音訊產品受到370多項專利的保護。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.usound.com

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