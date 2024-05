Vinpai affiche ses ambitions sur le marché indien avec la signature d’un partenariat stratégique

SAINT-DOLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec Enhance Gourmet Foods, spécialiste de la fabrication de produits végétaliens en Inde, étendant ainsi sa présence internationale au marché indien.

L’entrée de Vinpai sur le marché indien est une première étape en ligne avec l’objectif de poursuivre son expansion en Asie. Cette collaboration stratégique vise à accompagner Enhance Gourmet Foods dans la fabrication de fromages végétal végan afin de répondre à la demande croissante du marché indien et bénéficiant ainsi du large réseau de distribution d’Enhance Gourmet Foods sur l’ensemble du territoire indien. Vinpai part ainsi à la conquête d’un marché immense qui présente des perspectives de très forte croissance en termes de demande en produits végétaliens.

Dans le cadre de ce partenariat Vinpai fournira des ingrédients fonctionnels plant-based qui seront intégrés aux produits finis sur le nouveau site de son partenaire situé à Puné, en Inde. En contrepartie, Enhance Gourmet Foods s’appuiera sur le savoir-faire de Vinpai pour la fabrication de produits végétaliens (fromages, beurre, crème fraiche, etc.) en France.

Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Enhance Gourmet Foods qui témoigne de la confiance accordée à notre technologie. Cette collaboration nous ouvre de formidables opportunités sur le marché indien, où la croissance de la demande en produits « plant-based » est très prometteuse. Depuis plusieurs années, nous travaillons à l’ouverture de ce marché et concrétisons à présent des années de R&D, adaptant notre offre aux besoins et spécificités du marché indien. Nous bénéficierons de la connaissance de notre partenaire des besoins alimentaires et nutritionnels du marché indien ainsi que de ses positions sur un vaste territoire auprès de grands groupes agroalimentaires. Grâce à ce partenariat, le marché indien pourrait devenir au cours des années à venir un relais de croissance important pour l’activité de Vinpai. »

En outre, ce partenariat laisse envisager l’ouverture de nouvelles opportunités à l’ensemble des gammes de produits de Vinpai, notamment Vin’Curd+, lancée au 2ème trimestre 2024, dédiée à l’optimisation de la productivité fromagère.

À propos de Vinpai

Vinpai est une ingredien’tech spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai accompagne aujourd’hui les industriels de l’agroalimentaire, son marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à un savoir-faire cross-technologies, leur permettant d’augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux industriels d’accélérer leur développement, d’optimiser leurs coûts de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay et Rieux (Morbihan) à proximité du port de Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte aujourd’hui 47 employés. En 2023, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 M€, dont plus de la moitié à l’export et est établie dans plus de 35 pays.

Pour plus d’informations : www.vinpai.com