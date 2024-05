Harley-Davidson choisit Kinaxis comme solution de plateforme de gestion de la chaîne d’approvisionnement

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), leader mondial de l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, a annoncé aujourd’hui que Harley-Davidson (NYSE : HOG), la marque de motos la plus emblématique au monde, a choisi Kinaxis pour accélérer la transformation de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’entreprise.

« Nous sommes très fiers de participer à la transformation de la performance de la chaîne d’approvisionnement de cette entreprise légendaire », déclare John Sicard, président-directeur général de Kinaxis. « J’ai hâte de contribuer à son succès continu et de m’embarquer ensemble dans cette aventure passionnante. »

Kinaxis offre une transparence de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement ainsi que des capacités améliorées de planification de la demande afin de s’adapter et de répondre à tout changement de la demande, plus rapidement et avec plus de précision. L’entreprise a été choisie en raison de sa réputation de confiance dans l’industrie automobile, avec des marques mondiales telles que Volvo, Ford, Subaru et General Motors, qui ont toutes déployé Kinaxis pour améliorer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement.

Avec plus de 40 000 utilisateurs dans plus de 100 pays, Kinaxis travaille avec certaines des plus grandes marques mondiales dans des secteurs tels que les produits de grande consommation, l’automobile, la haute technologie, la biologie, etc. Sa technologie basée sur l’IA et sa technique de concurrence brevetée permettent aux entreprises d’orchestrer leur réseau de chaîne d’approvisionnement de bout en bout, de la planification stratégique à la livraison sur le dernier kilomètre. La technologie de Kinaxis aide les entreprises qui fournissent à l’industrie agricole 40 % des tracteurs du monde, qui assurent la propreté de plus de 110 milliards de dents chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d’animaux de compagnie reçoivent des repas nutritifs chaque année.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

