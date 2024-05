Diligent anuncia painel de gerenciamento de risco empresarial, desenvolvido com os dados proprietários da Moody's, para proporcionar uma visão abrangente dos riscos externos

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Diligent, uma empresa líder em GRC SaaS (Software como Serviço), anunciou hoje um painel de gerenciamento de risco empresarial (ERM) inédito, alimentado por dados de mercado líderes do setor, provenientes da Moody’s (NYSE: MCO), a principal fonte de informações relevantes sobre risco exponencial. O painel ajudará os diretores de risco, diretores financeiros, conselheiros gerais e outros profissionais de risco a monitorarem os fatores de risco essenciais, agregarem descobertas e apresentarem um relatório claro e abrangente ao conselho para promover decisões informadas e o sucesso de longo prazo para a empresa.

O painel ERM complementa o recente lançamento dos Relatórios do Conselho para ERM da Diligent, que proporcionam às empresas com uma visão clara e consistente de sua postura interna de risco. Juntos, os líderes podem obter um entendimento abrangente dos riscos internos e externos para orientar a tomada de decisão.

“Como um membro do conselho, a capacidade de obter um quadro claro dos riscos — desde os riscos ESG ou riscos operacionais até os riscos dos fornecedores e concorrentes, flutuações de mercado e saúde financeira – é extremamente útil”, disse Patricia Galloway, diretora do conselho da Stantec e presidente da Pegasus Global Holding, Inc. “Para mim, a capacidade dos profissionais de coletar e agrupar facilmente dados de risco e depois apresentá-los de uma forma que contem uma história clara da pegada de risco externa de uma empresa, complementada por dados de risco internos, é o que realmente diferencia isso tudo.”

“Estamos entusiasmados em unir forças com a Moody’s para ajudar as empresas a obter maior transparência em seus esforços de identificação e mitigação de riscos em um cenário de risco complexo e fluido”, disse Brian Stafford, presidente e CEO da Diligent. “O painel tornará mais fácil para os CFOs, GCs e profissionais de risco identificarem preventivamente os riscos que espreitam no mercado e na cadeia de valor, obterem uma visibilidade mais clara da exposição potencial a riscos operacionais e financeiros e melhorarem a comunicação do conselho e do executivo com relatórios claros e concisos.”

Aproveitando dados proprietários poderosos da Moody's, juntamente com a capacidade para adicionar dados agregados valiosos de risco interno da Diligent, o painel de ERM oferece:

Uma visão holística do risco externo com acesso aos dados da Moody's, incluindo avaliações de risco de crédito, pontuações de riscos de desempenho de fornecedores, pontuações de sentimento de crédito e índice de risco país.

Tomada de decisão orientada por dados para identificar preventivamente o risco e melhorar a supervisão, aproveitando informações de conjuntos de dados abrangentes da Moody's.

Relatórios sem esforço para a diretoria e o conselho administrativo, simplificando a comunicação e fornecendo informações claras e concisas para promover estratégias proativas de gerenciamento de riscos.

“Navegar pelo risco exponencial no cenário de negócios dinâmico da atualidade é uma prioridade fundamental para os líderes empresariais de hoje”, disse David Platt, diretor de desenvolvimento estratégico da Moody’s. “O painel ERM combina o vasto e proprietário conjunto de dados da Moody’s com a tecnologia avançada da Diligent para proporcionar uma visão abrangente dos riscos, capacitando os líderes a tomarem decisões informadas que ajudam a decodificar riscos e desbloquear oportunidades.”

Acesse aqui para saber mais sobre o painel ERM com a Moody’s.

Sobre a Diligent

A Diligent é a empresa líder em software como serviço (SaaS) para Governança, Risco e Conformidade (GRC), capacitando mais de 1 milhão de usuários e 700 mil membros do conselho de administração e líderes para tomar decisões melhores e mais rápidas. A plataforma Diligent One ajuda as organizações a conectar toda sua prática de GRC – incluindo governança, risco, conformidade, auditoria e ESG – para elucidar riscos complexos, ficar à frente das mudanças regulatórias e fornecer insights impactantes, em uma visão consolidada. Saiba mais em diligent.com.

Siga a Diligent no LinkedIn, X (Twitter) e Facebook.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interligados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolverem uma visão holística do seu mundo e a desbloquear oportunidades. Com uma rica história de experiência em mercados globais e uma força de trabalho diversificada de 15.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em www.moodys.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.