Harley-Davidson选择Kinaxis为其提供供应链管理平台解决方案

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)今天宣布，全球最标志性的摩托车品牌Harley-Davidson (NYSE: HOG)已选择Kinaxis来加速该公司全球供应链的转型。

Kinaxis总裁兼首席执行官John Sicard表示：“我们非常荣幸能够参与这家传奇公司的供应链绩效转型之旅。我渴望为该公司的持续成功做出贡献，并一起踏上这段激动人心的旅程。”

Kinaxis提供端到端的供应链透明度和改进的需求规划能力，能够更快、更准确地适应和应对任何需求变化。之所以选择Kinaxis，是因为该公司在汽车行业享有盛誉，Volvo、Ford、Subaru和General Motors等全球知名品牌都部署了Kinaxis，以提高供应链的弹性。

Kinaxis在100多个国家和地区拥有4万多名用户，与消费品、汽车、高科技、生命科学等行业的一些全球最大品牌合作。它的人工智能技术和专利并发技术使公司能够从战略规划到最后一英里交付，对供应链网络进行端到端的协调。Kinaxis的技术正在帮助那些为农业提供全球40%的拖拉机的公司、每年清洁超过1100亿颗牙齿的公司，以及每年为超过3500万只宠物提供营养餐的公司。

如需了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能管理其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn上关注我们。

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