世界幣基金會推出開源「完美機密」 (Perfect Secrecy) 安全多方計算系統，幫助各機構保護生物辨識資料的安全

各地網路／開曼群島，喬治城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 世界幣基金會 (Worldcoin Foundation) 今天宣布推出全新安全多方計算 (SMPC) 系統供開源使用。該系統目前開放於一GitHub儲存庫供任何機構使用，旨在建立資料保護的新標準，包括保護生物辨識資料。世界幣基金會同時宣布，將虹膜代碼遷移到新SMPC系統後，舊有的唯一性檢查系統已連同其虹膜代碼一併安全刪除。

隨著資料外洩頻率和衝擊逐日上升，生物辨識身分驗證的使用漸廣

公私機構在日常服務與活動中要求使用消費者生物辨識資料的情形與日俱增，從進出建築物和機場安檢，直到登入醫療保健及金融服務應用程式皆然。《財富商業洞察》(Fortune Business Insights) 的一份報告觀察到生物辨識的使用性增加，並預測全球生物辨識系統市場規模將在2029年達到767億美元，是其2022年總值307.7億美元的2.5倍。

與此同時，麻省理工學院教授Stuart Madnick的一份研究指出資料外洩案例在2022年至2023年間增加了20%，資料外洩全球受害者的數目則在同一時間內翻倍。

這些趨勢顯示，我們迫切需要進階資料保護技術。雖然世界幣既不是生物辨識技術的身份驗證者、也不是生物辨識技術的使用者（世界幣基金會不知道其使用者的身分），該基金會的最新開源SMPC系統可為制定生物辨識資料安全新標準貢獻一份心力。

世界幣基金會的SMPC系統

SMPC獲得隱私和安全專家的一致好評。它的原理是透過與多方分享同一機秘，藉以增強保護。更重要的是，沒有任何一方獨自掌有整個原始機秘，因此任何一方都無法解開該機秘。

SMPC的策略展現了完美的資料理論安全性，也就是說，它甚至足以有效對抗量子計算。SMPC系統通常過於資源密集，無法有效應用於大型複雜計算。這就是為什麼，雖然它們的隱私保護水準令人驚嘆，卻尚未在生物識別範本保護中得到大幅應用。

世界幣基金會與TACEO和Tools for Humanity的貢獻者及技術專家已順利完成一項SMPC新應用的架構，解決先前妨礙其他應用的規模與成本限制。最新SMPC系統將虹膜代碼加密為多方持有的共享機密，因此世界幣基金會得以永久刪除透過先前唯一性檢查系統產生的虹膜代碼。

「支持世界幣的社群致力提高線上互信，並增加觸及全球經濟的機會，永遠不會停止開發、測試和布署關注安全、隱私和資料保護的最先進技術。」世界幣基金會資料保護長Jannick Preiwisch說，「採用新的SMPC系統使世界幣基金會能夠將舊虹膜代碼永久加密到SMPC共享，刪除舊有的虹膜代碼，而這些代碼本身無法連結到已識別的人員。開發這個新系統，展現我們對進一步遵守《歐盟通用資料保護條例》和世界各地其他資料保護制度堅定承諾，無人可比。它還為消費者提供更多選擇，並對其資料進行進階控制，包括個人託管以及取銷驗證世界身分碼的能力。」

關於世界幣基金會

世界幣基金會 (Worldcoin Foundation) 是世界幣協議 (Worldcoin Protocol) 的把關者，其使命是實現更包容、公平和公正的治理機制和全球數位經濟。

關於世界幣協議

世界幣協議力圖成為全世界規模最大、最具包容性的身分及金融公共實體，開放任何人使用。世界幣由Sam Altman、Alex Blania和Max Novendstern發起。世界幣協議旨在提供全球各地的個人與機構加入數位經濟所需的工具，進而促進人類的進步。請前往www.worldcoin.org，或是在Twitter/X、Discord、YouTube和Telegram進一步瞭解世界幣。

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