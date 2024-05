Aviz en TensorWave werken samen voor betere GPU-diensten met geavanceerde, op RoCE gebaseerde AI-architectuur

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Aviz Networks, een leider in AI-netwerkoplossingen, kondigt vandaag een belangrijke mijlpaal aan door zijn samenwerking met TensorWave, een baanbrekende leverancier van GPU as a Service. De samenwerking legt de focus op AI voor slimme netwerken, waarbij RoCE (RDMA via geconvergeerd ethernet)-gebaseerde AI-fabric architectuur wordt geïmplementeerd om GPU as a Service-aanbiedingen te optimaliseren. De toepassing maakt gebruik van de Open Network Enterprise Suite (ONES) multi-vendor SONiC-oplossing van Aviz.

TensorWave kan met de technologie van Aviz Networks zijn GPU-as-a-Service aanbod uitbreiden door gebruik te maken van geavanceerde AMD-gebaseerde MI300 accelerators om efficiënt te voldoen aan de groeiende markteisen, nu ondernemingen GenAI, LLM's en machine learning in hun bedrijfsactiviteiten willen inzetten. Aviz Networks staat bekend om zijn Networking 3.0 productsuite, de koploper in AI-gedreven netwerk-en beheeroplossingen.

TensorWave heeft zichzelf snel gevestigd als leider in het aanbieden van GPU-as-a-Service. Deze samenwerking zal zijn mogelijkheden alleen maar vergroten. Met de integratie van Aviz-technologie wordt het beheer en de uitvoering van multi-vendor RoCE-gebaseerde AI-architectuur mogelijk gemaakt. Dit is cruciaal voor het omgaan met diverse GPU's, DPU's en hoge radix-schakelingen. De unieke mogelijkheden van ONES omvatten RoCE-orkestratie, realtime zichtbaarheid en drempelgebaseerde anomaliedetectie, waardoor het de enige leveranciersagnostische AI-fabric controller op de markt is.

Geavanceerde ROCE-orkestratie en realtime opsporing van afwijkingen

ONES onderscheidt zich met zijn geavanceerde RoCE-orkestratiemogelijkheden, waarbij bufferinstellingen, Priority Flow Control (PFC) en Explicit Congestion Notification (ECN) nauwgezet worden beheerd. Met deze gedetailleerde orkestratie kunnen gegevens efficiënt door netwerkstructuren reizen, Dit is essentieel voor AI- en machine-learning toepassingen die verwerking in real time vereisen.

Bovendien maakt ONES het netwerk betrouwbaarder door zijn realtime zichtbaarheid en mogelijkheden voor het opsporen van anomalieën. Het netwerk wordt continu bewaakt om afwijkingen, zoals pakketverlies, in kaart te brengen en erop te reageren. Dit voorkomt potentiële verstoringen zodat deze de voltooiingstijden van AI/ML workloads niet kunnen beïnvloeden.

Integratie van toekomstbestendige functies en Network Copilot™

De bestaande functieset van ONES, met ondersteuning voor hoge dichtheid- platformconfiguraties, is bijzonder gunstig voor omgevingen die door TensorWave worden beheerd. De integratie van Network Copilot™ met ONES breidt deze mogelijkheden verder uit en biedt intelligente begeleiding en geautomatiseerde beheerfuncties, Dit maakt de complexe taken van netwerkconfiguratie en -onderhoud eenvoudiger.

Vishal Shukla, CEO van Aviz Networks, verklaarde: "Onze technologie is van cruciaal belang om TensorWave in staat te stellen state-of-the-art GPU-diensten te leveren, wat een belangrijke vooruitgang betekent in onze missie om Networks for AI, en AI for Networks, te vereenvoudigen en te verbeteren."

Darrick Horton, CEO van TensorWave, gaf ook commentaar op de samenwerking: "De samenwerking met Aviz Networks zal onze mogelijkheden om superieure GPU-as-a-service te leveren aan onze klanten aanzienlijk versterken. De expertise van Aviz op het gebied van RoCE-ondersteuning en AI-fabric design zal een belangrijke rol spelen bij het schalen van onze diensten om aan de groeiende vraag te voldoen."

Deze samenwerking onderstreept niet alleen het streven van Aviz Networks naar het leveren van innovatieve oplossingen, maar versterkt ook de marktpositie van TensorWave door het bedrijf uit te rusten met state-of-the-art GPU-technologieën. Hiermee luiden Aviz en TensorWave nieuwe standaarden in de sector in, door ervoor te zorgen dat hun klanten toegang hebben tot geoptimaliseerde geavanceerde GPU-services voor de meest veeleisende toepassingen.

Aviz Networks ondersteunt Networks for AI en AI for Networks en richt zich met zijn Networking 3.0 stack op de volgende generatie netwerken. Dit datacentrische, leveranciersonafhankelijke kader omvat meerdere ASIC's, schakelingen, NOS, clouds, LLM's en AI- en beveiligingstoepassingen. De oplossingen van Aviz zijn ontworpen om naadloos te integreren met bestaande netwerken en stellen gebruikers in staat om zonder beperkingen door het ecosysteem van meerdere leveranciers te surfen. Keuze, controle en kosteneffectiviteit staan hierbij centraal. Aviz Networks werd opgericht in 2021 en wordt ondersteund door industrieleiders zoals Moment Ventures, Accton, Cisco Investments, Wistron en opmerkelijke angel-investeerders.

TensorWave is een next-gen cloud computerplatform voor AI-workloads en meer. De komende implementatie luidt de volgende golf van AI-computing in, waarbij gebruik wordt gemaakt van de AMD Instinct MI300X-accelerator op schaal. TensorWave is geoptimaliseerd voor grootschalige AI-training, fijnafstemming en inferentie-workloads. Bezoek www.tensorwave.com voor meer informatie en het vandaag nog te proberen.

