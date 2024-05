Oral-B presenta “Disability Champions Award”, il nuovo programma di iniziative in collaborazione con l’International Association for Disability and Oral Health (iADH) per promuovere pratiche odontoiatriche inclusive in tutta Europa

Il nuovo Oral-B iO2 porta in vita la rivoluzionaria tecnologia iO con un semplice tocco. La testina dalla forma rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti consente allo spazzolino di avvolgere e adattarsi perfettamente alla forma unica dei denti, rimuovendo così il 100% in più di placca batterica rispetto ai normali spazzolini manuali, anche nelle aree più difficilmente raggiungibili della bocca. (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Oggi, nella Giornata Mondiale dell’Accessibilità (GAAD), Oral-B è orgogliosa di lanciare il programma Disability Champions Award, proseguendo nel suo percorso volto a rendere l’assistenza orale più accessibile a tutti. In collaborazione con iADH, il programma mira a rendere l’esperienza dello studio dentistico più inclusiva e positiva per i portatori di disabilità e i loro caregiver in tutta Europa.

Oltre un terzo (36%) delle persone con disabilità visibili e non visibili prova ansia o frustrazione quando si tratta di recarsi dal dentista. Ad esempio, le persone affette da disturbi dello spettro autistico possono provare profonda ansia in ambienti non familiari, come uno studio dentistico, poiché destabilizzano la loro routine quotidiana. Analogamente, un paziente affetto da paralisi cerebrale, potrebbe essere portatore di una disabilità motoria, ma non intellettiva, e potrebbe avere difficoltà a lavarsi i denti in modo efficace a causa di limitazioni nel coordinamento fino-motorio.

Per aiutare a superare queste limitazioni che rappresentano veri e propri ostacoli ad un approccio sereno all’igiene e alla cura del cavo orale per coloro che vivono queste situazioni, il programma Disability Champions Award incoraggia un membro del personale di ogni studio dentistico in tutta Europa a farsi sostenitore e portavoce sul tema, per promuovere un approccio più positivo e consapevole nei confronti delle disabilità.

Completando la formazione online necessaria e implementando i suggerimenti di accessibilità proposti da iADH e Oral-B (disponibili su https://www.iadh.org/oral-b-iadh-disability-champions/) il personale dello studio dentistico che soddisfa i requisiti otterrà l’attestazione di Disability Champions, con la possibilità di esporre l’attestato e il marchio di Disability Champion nello studio o sulle proprie properties digitali, supportando così il programma presso la propria rete di contatti.. Lo studio sarà inoltre inserito in una sezione dedicata sul sito di Oral-B, così che le persone affette da disabilità e i loro caregiver possano individuare in maniera semplice e veloce, gli studi accreditati più vicini a loro, e sentirsi più tranquilli nel pianificare visite dentistiche e controlli periodici.

Benjamin Binot, Vice Presidente Senior, P&G Europe Oral Care, ha dichiarato: “L'anno scorso abbiamo lanciato l'iniziativa The Big Rethink in collaborazione con iADH, con l'obiettivo di riconsiderare come Oral-B possa rendere l'assistenza orale più inclusiva, accessibile e positiva per le persone con disabilità, i caregiver e chiunque sia coinvolto. Quest'anno stiamo dando concretezza alle nostre intenzioni, guidando l'azione dei professionisti odontoiatrici attraverso il programma Disability Champions Awards. Insieme ai nostri partner di lunga data, iADH, abbiamo sviluppato un programma facile da adottare e promuovere per il personale dentistico, volto a testimoniare il loro impegno nel migliorare gli standard di cura orale per le persone con disabilità".

Il Prof. Pedro Diz Dios, Presidente Eletto di iADH, ha affermato: “Noi di iADH ci impegniamo a promuovere un'assistenza orale equa. Tuttavia, spesso riscontriamo come i professionisti odontoiatri abbiano dei preconcetti su cosa renda il loro studio inclusivo, accessibile e positivo per le persone con disabilità e i loro caregiver. Il nostro desiderio è aiutare i dentisti a riconsiderare il proprio modo di operare, offrendo un servizio migliore per tutti e crediamo che designare una persona in ogni studio come Disability Champion favorirà un cambiamento positivo in questo senso. Speriamo che il maggior numero possibile di studi dentistici in tutta Europa partecipi al programma Disability Champions Award per garantire cure dentistiche migliori per tutti"

Il programma Disability Champions Awards verrà lanciato all'evento globale ‘Championing the Perfect Clean for All’ di Oral-B, che si svolgerà ad Amsterdam il 15 e 16 maggio. Oltre 100 media, professionisti del settore odontoiatrico e persone con disabilità avranno l’opportunità di apprendere di più sul programma, ascoltare storie ispirazionali dagli ultimi Disability Champions e sperimentare di persona come Oral-B intenda migliorare l'esperienza di cura orale per le persone con disabilità - sia nello studio dentistico che a casa.

Per l'occasione, Oral-B presenterà in anteprima il suo nuovo spazzolino Oral-B iO2, che porterà la rivoluzionaria tecnologia iO a un pubblico più vasto, incluse le persone portatrici di disabilità.

Il modello iO2 è stato progettato per consentire una transizione senza sforzo dagli spazzolini manuali a quelli elettrici, attivando la tecnologia iO di Oral-B con un semplice tocco per un'esperienza di pulizia più semplice e intuitiva che agisce efficacemente contro la placca e allo stesso tempo risulta delicata sulle gengive! La testina rotonda, ispirata dai dentisti, avvolge i denti, adattandosi perfettamente alla loro forma unica, e rimuove il 100% in più di placca batterica rispetto ai normali spazzolini manuali, persino nelle aree difficili da raggiungere del cavo orale. Lo spazzolino elettrico 'iO2 sarà dotato di una nuova testina con Smart Bristles che cambiano completamente colore fino a diventare bianche, rendendo più semplice intuire momento in cui è necessario sostituire la testina dello spazzolino.

Informazioni sulla ricerca:

Informazioni sullo studio: The Oral Health & Disability European Study (2022) ha intervistato 5.000 persone nel Regno Unito, in Francia, Germania e Italia ed è stato condotto da Reputation Leaders per conto di Oral-B

Per maggiori informazioni sul programma Disability Champions Awards, fare clic qui. Il sito offre contenuti utili e rilevanti per persone con disabilità, i loro assistenti e familiari, e la comunità professionale.

Contattare il proprio ufficio stampa locale Oral-B per maggiori informazioni e per saperne di più sulla disponibilità locale di iO2

Informazioni su Procter & Gamble

P&G serve i consumatori di tutto il mondo con uno dei più solidi portafogli di affidabili marchi di qualità e leadership, come Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bold®, Braun®, Daz®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tampax®, Venus® e Vicks®.

Nonostante la sede sia negli Stati Uniti, P&G è stata fondata da un inglese e da un irlandese nel 1837. La nostra tradizione si tramanda attraverso il lavoro dei Centri di ricerca e sviluppo, degli impianti produttivi e delle sedi commerciali, in tutto il Regno Unito e in Irlanda.

Oltre ai nostri Scopo, Valori e Principi, la base su cui è stata fondata P&G e la nostra forza guida da oltre 180 anni, aspiriamo ad essere una forza per la crescita in modo che possiamo essere una forza per la crescita nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo. Attraverso le nostre priorità per la cittadinanza, vogliamo costruire un mondo migliore per tutti noi - dentro e fuori P&G - libero da preconcetti di genere, con una voce equa e una rappresentazione paritaria. La sostenibilità ambientale è integrata nelle nostre attività e lo è da decenni, e abbiamo una forte tradizione di realizzazione dei nostri obiettivi in quest'area. Supportiamo le comunità in tutto il mondo attraverso le nostre persone, il nostri marchi e i nostri collaboratori offrendo i comfort di casa, salute e igiene.

Informazioni su Oral-B

Oral-B® esiste per aiutare le persone a spazzolare i denti come un vero professionista. Oral-B® è stata fondata nel 1950 da un parodontologo californiano, che ha inventato uno spazzolino innovativo volto ad aiutare i suoi pazienti a ottenere denti e gengive più sani anche a casa. Oral-B® continua a rimanere fedele alla sua missione ed è oggi il leader mondiale nel mercato degli spazzolini, dal valore di oltre 5 miliardi di dollari. Il marchio fa parte di Procter & Gamble Company, che produce spazzolini elettrici e dentifrici per adulti e bambini, idropulsore orale e prodotti interdentali.

Informazioni su International Association for Disability and Oral Health (iADH)

iADH è un'organizzazione globale con oltre 8000 membri da tutti i settori della salute e dell'assistenza sociale interessati nelle disabilità e nella salute orale che lavorano per condividere le loro conoscenze scientifiche, la ricerca, le abilità cliniche e l'esperienza collettiva per ridurre le batriere alle cure e migliorare i risultati della salute orale per le persone con disabilità.

