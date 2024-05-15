Worldcoin基金会推出“完美保密”SMPC系统并将其开源化，助力各类组织强化生物识别数据安全保护

全球互联网/开曼群岛乔治敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Worldcoin基金会今天宣布推出新型安全多方计算（SMPC）系统并将其开源化。该系统现已通过GitHub存储库开放以方便各类组织使用，旨在树立数据保护的新标杆，包括生物识别数据保护。Worldcoin基金会还宣布在将Iris代码迁移到新的SMPC系统后，之前的唯一性检查系统（包括Iris代码）都已被安全删除。

随着数据泄露的频率和影响上升，生物身份验证也得到更广泛的应用

从楼宇门禁、机场安检到医疗和金融服务应用的登录等等，私人和公共部门织越来越多地要求并在日常服务和活动中使用消费者的生物识别数据。一份Fortune Business Insights的报告预测，全球生物识别系统市场的规模将从2022年的307.7亿美元增长到2029年的767亿美元，增幅达2.5倍。

此外，麻省理工学院教授Stuart Madnick的研究也表明2023年的数据泄露事件相比2022年增加了20%，同期全球数据泄露的受害者人数更增加了一倍。

这些趋势的合力要求进一步完善数据保护技术。尽管Worldcoin既非生物识别数据的身份验证应用场景，也非此类数据的身份识别应用场景（因为Worldcoin基金会并不知道其用户的身份），该基金会新推出的开源SMPC系统可作为一个重要的基础元素，树立生物识别数据安全的新标杆。

Worldcoin基金会的SMPC系统

SMPC受到了隐私保护和安全专家的一致好评。这就好比将一段机密分为几个部分，然后分别提供给不同的当事方，从而提高保护能力。值得注意的是，任何单个部分并不能透露原始机密的信息，因此任何单独的一方都无法将其解密。

这种SMPC方法实现了理论上的完美信息安全，因此即使在量子计算时代也同样有效。SMPC系统属于高度资源密集型的系统，通常难以有效用于大型复杂的计算。由于这一原因，尽管它的隐私保护能力极为突出，但尚未在生物识别模板保护中广泛应用。

Worldcoin基金会联合来自TACEO和Tools for Humanity的技术专家，成功设计了SMPC的新型实现架构，以解决之前妨碍推广应用的规模和成本制约因素。新推出的SMPC系统在多方持有的机密共享中对Iris代码进行加密，从而让Worldcoin Foundation能够永久删除之前的唯一性检查系统生成的Iris代码。

Worldcoin Foundation数据保护官Jannick Preiwisch指出：“ Worldcoin以支持社区为几任，将在努力增强网络信任并提高参与全球经济的能力的同时，不懈地开发、测试和部署最先进的技术，尤其是安全性、隐私和数据保护领域。新型SMPC系统的实现，让Worldcoin Foundation能够通过在SMPC共享中永久加密来删除旧的Iris代码，而其本身无法与任何已识别的个人相关联。这一新系统的开发，证明了我们进一步遵守欧盟《通用数据保护条例》以及全球其他数据保护制度要求的坚决承诺，同时也是旨在为客户提供更多有关数据选择和控制能力的进步的补充，包括个人保管以及取消验证其World ID的功能。”

关于Worldcoin Foundation

Worldcoin基金会是负责管理Worldcoin协议的组织，以实现更包容、更公平、更公正的治理机制和全球数字经济为宗旨。

关于Worldcoin协议

Worldcoin协议旨在成为全世界最大、最具包容性的身份和金融公共工具，可供全世界的任何人使用。Worldcoin最初的设想由Sam Altman、Alex Blania和Max Novendstern提出。Worldcoin协议旨在为全世界的个人和组织提供所需的工具，让他们能够参与数字经济并促进人类的进步。有关Worldcoin的更多信息，请访问www.worldcoin.org，或关注Twitter/X、Discord、YouTube 和Telegram频道。

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