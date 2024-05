ACT Abu Dhabi Is nu open voor business

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Arabian Chemical Terminals LLC in Abu Dhabi (ACTAD) kondigt trots de start van de activiteiten aan in de onlangs gebouwde chemische tankopslagterminal in de haven van Khalifa, Abu Dhabi, VAE. De terminal is de eerste commerciële chemische tankopslagplaats van zijn soort in het Emiraat.

ACTAD is strategisch gelegen in de nieuwe haven van Khalifa, een haven van wereldklasse, vlakbij de moderne, uitgestrekte KEZAD (Khalifa Economic Zone Abu Dhabi), klaar om deel uit te maken van de stuwende kracht om nieuwe industrieën in het Emiraat te promoten.

ACTAD werd ontworpen en gebouwd als State of the Art, conform met de strengste internationale voorschriften, en beschikt in totaal over 40 tanks van diverse specificaties (20 van koolstofstaal waarvan 10 met IFR en 20 van roestvrij staal waarvan 10 geïsoleerd met een verwarmings-/koelsysteem), goed voor een totale opslagcapaciteit van 100.000 CBM. Elke tank heeft een specifieke pijplijn naar een speciale aanlegplaats van 16 meter diepgang en specifiek kaaien voor het laden van vrachtwagens, om op die manier risico's voor onderlinge contaminatie van producten te elimineren en maximale bedrijfsefficiëntie en flexibiliteit voor de klanten te bevorderen.

Verder heeft de site een opslagplaats van 500 vierkante meter voor gevaarlijke goederen en voorzieningen voor het vullen van vaten/IBC's.

De terminal heeft een onafhankelijk door derden geëxploiteerd, volledig uitgerust bewakingslaboratorium voor monstername en testen.

ACTAD maakt gebruik van een geïntegreerd beheerssysteem volgens de internationale standaardnormen: ISO-9000, 14000, 18000, CDI-T en ISGOTT.

De terminal zal de plaatselijke industrieën helpen om hun behoeften aan vloeibare chemische stoffen in wrak te importeren of hun vloeibare chemische producten over de hele wereld te exporteren. Het kan ook optreden als een opslag-hub en/of voor break-bulk activiteiten voor internationale bedrijven, gezien het strategisch gelegen is in een toezichtzone binnen de haven van Khalifa.

ACTAD is een uitbreiding van de Arabian Chemical Terminals LTD in Saoedi-Arabië (ACT-KSA). ACT-KSA is eigenaar/uitbater van twee andere terminals, een in Yanbu aan de kust van de Rode Zee en een in de Jubail Commercial Port aan de Arabische Golf. In de prille beginjaren in 1986 in Yanbu was ACT-KSA de eerste commerciële tankopslagplaats gevestigd in Saoedi-Arabië, die begon met 13.000 CBM opslagcapaciteit. In 2012 bouwde ACT-KSA de eerste commerciële bulkopslagfaciliteit in Jubail, waarmee nog eens 70.000 CBM opslagcapaciteit werd toegevoegd, met tanks van diverse specificaties en omvang. De terminal van Jubail wordt momenteel verder uitgebreid om opnieuw 70.000 CBM capaciteit toe te voegen.

Bron: AETOSWire

