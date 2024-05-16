阿布達比ACT現已開始營業

阿布達比，阿拉伯聯合大公國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Arabian Chemical Terminals LLC in Abu Dhabi（ACTAD）自豪地宣佈，其在阿拉伯聯合大公國阿布達比哈利法港新建的化工儲罐碼頭集散站已開始營運。該碼頭集散站是阿拉伯聯合大公國首個此類商業化學品罐區。

ACTAD位於新的世界級的新哈利法港口，戰略位置優越，毗鄰現代化的阿布達比哈利法經濟區（KEZAD），旨在參與推動阿拉伯聯合大公國新興產業的發展。

ACTAD按照最高國際標準設計和建造，躋身最先進設施之列，擁有總計40個各種規格的儲罐（20個碳鋼儲罐，包括10個帶有內浮頂儲罐；20個不銹鋼儲罐，包括10個配備保溫和加熱/冷卻系統的儲罐），總存儲容量達到100,000 CBM。每個儲罐都有專用管道連接到一個吃水深度16米的專用泊位和專用卡車裝載區，因此消除了產品交叉污染的風險，並最大限度地提高了營運效率和靈活性，為客戶提供最大的便利。

此外，該碼頭還有一個500平方公尺的危險品倉庫，並設有桶裝/中型散裝容器（IBC）填充設施。

碼頭擁有一個獨立營運的協力廠商實驗室，設備齊全，可進行取樣和測試。

ACTAD的綜合管理系統符合國際標準ISO-9000、14000、18000、CDI-T和ISGOTT。

該碼頭將幫助當地產業大宗進口所需液態化學品或向全球出口液態化學品產品。該碼頭位於哈利法港的保稅區內，地理位置優越，還可以充當國際公司的儲存中心和/或散貨作業中心。

ACTAD是沙烏地阿拉伯阿拉伯化工碼頭有限公司（ACT-KSA）的延伸。ACT-KSA是另外兩個碼頭的所有者/營運商，一個位於紅海沿岸的延布，另一個位於阿拉伯灣的朱拜勒商業港口。ACT-KSA於1986年在延布成立，是沙烏地阿拉伯第一個商業油庫，起初只有13,000 CBM的存儲能力。2012年，ACT-KSA在朱拜勒建立了第一個商業散裝儲油設施，又增加了70,000 CBM的儲油能力，所用儲油罐的規格和大小各不相同。朱拜勒碼頭目前正在擴建，將再增加70,000 CBM的容量。

來源： AETOSWire

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