Novo programa de prêmios da Oral-B e da Associação Internacional para a Saúde Oral em Pessoas com Deficiência (iADH) defende práticas dentárias positivas para pessoas com deficiência em toda a Europa

The new Oral-B iO2 brings the revolutionary iO technology to life with one simple touch. The dentist-inspired round brush head surrounds teeth, perfectly adapting to their unique shape, removing 100% more bacterial plaque than regular manual brushes even in hard-to-reach areas of the mouth. (Photo: Business Wire)

Dr Vikas Prinja with a patient in his dental practice in London, and one of the first dental professionals to become a Disability Champion through the new awards programme from Oral-B and the iADH. (Photo: Business Wire)

Leonora Scarpa, Johnny Grasser, Dr Vikas Prinja and Prof. Pedro Diz Dios in conversation at Oral-B’s ‘Championing the Perfect Clean for All’ event in Amsterdam, establishing the issue around the anxiety of people with disabilities going to the dentist. (Photo: Business Wire)

Benjamin Binot, P&G Europe Oral Care Senior Vice President, announcing the launch of the Disability Champions Awards Programme and previewing the new iO2 toothbrush at Oral-B’s ‘Championing the Perfect Clean for All’ event in Amsterdam. (Photo: Business Wire)

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--Hoje, no Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade (GAAD), a Oral-B orgulhosamente lança o Disability Champions Award Programme como parte de sua missão contínua de tornar os cuidados bucais mais acessíveis a todos. Em parceria com o iADH, o programa pretende tornar a experiência do consultório dentário em toda a Europa mais inclusiva e positiva para as pessoas com deficiência e seus cuidadores.

Mais de um terço (36%) das pessoas com deficiências visíveis e não visíveis se sentem ansiosas ou frustradas quando o assunto é ir ao dentista. Por exemplo, as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem sentir uma ansiedade maior em ambientes desconhecidos, como um consultório odontológico, já que isso pode perturbar a sua rotina normal. Similarmente, um paciente com paralisia cerebral, que pode enfrentar desafios motores sem deficiência intelectual, pode achar difícil escovar os dentes de forma eficaz devido às limitações na coordenação motora fina.

Para ajudar a superar essa condição, o Disability Champions Award Programme encoraja um membro de cada consultório dentário em toda a Europa a se tornar o líder pessoal e garantir que o seu consultório está empenhado em ser mais positivo em relação à questão da deficiência – já que, algumas vezes, basta apenas uma pessoa para realmente fazer a diferença.

Ao concluir o treinamento on-line necessário e adotar as sugestões de acessibilidade criadas pelo iADH e pela Oral-B (disponíveis em https://www.iadh.org/oral-b-iadh-disability-champions/), a equipe de odontologia que cumprir os requisitos ganhará o seu prêmio Disability Champions. Eles recebem um distintivo (badge) que pode ser usado em seu escritório ou em mídias sociais para encorajar outros profissionais a se tornarem Disability Champions (Defensores de Pessoas com Deficiência). O seu consultório também terá visibilidade no site da Oral-B para tornar mais fácil para as pessoas com deficiência e seus cuidadores encontrarem consultórios odontológicos inclusivos perto deles, e para se sentirem mais confiantes e encorajados durante a visita ao dentista.

Benjamin Binot, vice-presidente sênior da P&G Europe Oral Care, disse:“Ano passado, lançamos a iniciativa The Big Rethink em parceria com o iADH para repensar como a Oral-B poderia tornar a higiene bucal mais inclusiva, acessível e positiva para pessoas com deficiência, seus cuidadores e todos os que estão entre eles. Este ano, estamos concretizando nossa intenção ao promover ações entre os dentistas com o Disability Champions Awards Programme. Com os nossos parceiros de longa data, o iADH, idealizamos um programa fácil de ser implementado e promovido pela equipa dentária, e que demonstra o seu compromisso em elevar o padrão de cuidados orais para pessoas com deficiência”.

O Professor. Pedro Diz Dios, o presidente eleito do iADH, disse:“No iADH, somos a favor de promover cuidados bucais equitativos. Entretanto, frequentemente, descobrimos que os profissionais de odontologia têm noções preconcebidas sobre o que torna a sua prática inclusiva, acessível e positiva para as pessoas com deficiência e seus cuidadores. Queremos ajudar os dentistas a repensarem como oferecer um serviço melhor para todos e acreditar que nomear uma pessoa na empresa para se tornar um Defensor de Pessoas com Deficiência ajudará a promover a mudança certa. Nossa esperança é que o maior número possível de consultórios dentários em toda a Europa participem do Disability Champions Award Programme e tornem realidade a proposta de melhores cuidados orais para todos”.

O Disability Champions Awards Programme está sendo lançado no evento global "Championing the Perfect Clean for All" da Oral-B, que será realizado em Amsterdã entre 15 e 16 de maio. Mais de 100 meios de comunicação, profissionais de odontologia e pessoas com deficiência aprenderão mais sobre o programa, ouvirão histórias inspiradoras dos mais recentes defensores das pessoas com deficiência e experimentarão em primeira mão como a Oral-B planeja levar uma melhor experiência de cuidados bucais para deficientes - no consultório odontológico e em casa. Na verdade, a Oral-B pretende apresentar a sua nova escova de dentes, a Oral-B iO2, que levará a sua revolucionária tecnologia iO a um público mais amplo, incluindo pessoas com deficiência.

A iO2 foi criada para facilitar a transição dos usuários de escovas de dentes manuais para escovas de dentes elétricas, dando vida à tecnologia iO da Oral-B com um simples toque para uma experiência de limpeza mais simples e intuitiva, forte em combater a placa bacteriana e suave para as gengivas! A cabeça redonda da escova, inspirada nos dentistas, envolve os dentes, adaptando-se perfeitamente ao seu formato único, removendo 100% mais placa bacteriana do que as escovas manuais normais, mesmo em áreas da boca onde o acesso é difícil. A iO2 também vem com uma nova cabeça de escova com cerdas inteligentes que agora desbotam totalmente sua cor para o branco quando estão gastas para facilitar quando for hora de trocar a cabeça da escova.

1 O Oral Health & Disability European Study (2022) entrevistou 5.000 participantes no Reino Unido, França, Alemanha e Itália

Notas para o editor:

Sobre a pesquisa: o Estudo Europeu sobre Saúde Oral em Pessoas com Deficiência (2022) entrevistou 5.000 participantes no Reino Unido, França, Alemanha e Itália e foi conduzido pela Reputation Leaders em nome da Oral-B

Para obter mais informações sobre o Disability Champions Awards Programme, acesse aqui. O site oferece conteúdo relevante e útil para pessoas com deficiência, seus cuidadores e familiares, bem como para a comunidade profissional.

Entre em contato com a assessoria de imprensa local da Oral-B para obter mais informações e sobre a disponibilidade local da iO2

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende consumidores do mundo inteiro com um dos portfólios mais poderosos de marcas confiáveis, com liderança e qualidade, que incluem a Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bold®, Braun®, Daz®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tampax®, Venus® e Vicks®.

Embora sua sede seja nos Estados Unidos, a P&G foi fundada por um inglês e um irlandês em 1837. A nossa herança continua viva por meio do trabalho dos centros de pesquisa e desenvolvimento, fábricas e locais de negócios, em todo o Reino Unido e Irlanda.

Além de nosso propósito, valores e princípios, a base sobre a qual a P&G foi construída e a nossa força orientadora há mais de 180 anos, almejamos ser uma motivadora do crescimento para podermos ser uma força de crescimento nas comunidades em que vivemos e trabalhamos. Por meio de nossas prioridades de cidadania, queremos construir um mundo melhor para todos nós - dentro e fora da P&G - livre de preconceitos de gênero, com voz e representação iguais. A sustentabilidade ambiental está incorporada em nossa empresa, estando assim há décadas, e temos um forte histórico de cumprimento dos nossos objetivos nesta área. Apoiamos comunidades do mundo inteiro por meio de nossos colaboradores, nossas marcas e nossos parceiros, proporcionando o conforto do lar, saúde e higiene.

Sobre a Oral-B

A Oral-B® existe para ajudar as pessoas a escovarem os dentes como um profissional. A Oral-B® foi fundada em 1950 por um periodontista da Califórnia, que inventou uma escova de dentes inovadora para ajudar os seus pacientes a terem dentes e gengivas mais saudáveis ​​em casa. A Oral-B® continua fiel à sua missão e hoje é líder global no mercado de escovas dentais de mais de US$ 5 bilhões. Parte da Procter & Gamble Company, a marca fabrica escovas elétricas e cremes dentais para adultos e crianças, irrigadores orais e produtos interdentais.

Sobre a Associação Internacional para a Saúde Oral em Pessoas com Deficiência (iADH)

O iADH é uma organização global com mais de 8.000 membros de todos os setores da saúde e assistência social interessados em deficiência e saúde oral, que trabalham para compartilhar o seu conhecimento científico, pesquisa, competências clínicas e experiência coletiva para reduzir barreiras aos cuidados e melhorar os resultados de saúde oral para pessoas com deficiência.

