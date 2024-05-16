Pacific Healthcare Group選擇Rimini Street為其高度客製化的地端Oracle系統延展生命週期與價值

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端企業軟體支援、產品和服務廠商、Oracle和SAP軟體的領先支援服務協力廠商，以及Salesforce和AWS的合作夥伴Rimini Street, Inc.（納斯達克指數：RMNI）今天宣布，東南亞醫療保健產業首屈一指的銷售及行銷服務公司Pacific Healthcare Group選用Rimini Support™ for Oracle，內含Oracle EBS、Oracle Technology和Oracle Database支援服務。

Rimini Street提供全面性的高品質服務，Pacific Healthcare Group可因此獲得有利成本，並對其IT路線圖進行營運控制，將資金及資源投資於數位創新計劃，提高競爭優勢及成長。

Pacific Healthcare Group延後遷移到雲端的計畫

總部位於泰國曼谷的Pacific Healthcare Group負責為有意打入亞洲市場的製藥公司、醫療設備及其他消費者醫療保健公司管理銷售及行銷。該公司目前代表來自20多個國家的50多個品牌，觸角廣及全球6億患者、客戶與消費者。

Pacific Healthcare Group採用Oracle為其核心企業資源規劃 (ERP) 系統的時間在十年以上，從其高度客製化的地端系統執行重要營運工作，像是訂單管理、開立發票及分銷。近幾年來，Oracle建議該公司遷移到雲端。但該公司認為，不僅公司持續成長，該系統也運作穩定，而IT團隊忙於手上的工作，專注於可強化業務實力的戰略計畫，目前沒有強大的商業理由需要這麼做。

「我們不想讓開發部門放緩手上正在進行的業務工作，將重心轉移到ERP遷移雲端時增加的種種負擔。我們還須深入評估遷移到Oracle Cloud ERP可帶來的效益。」Pacific Healthcare Group資訊長Daniel Lui說，「在我們看來，遷移到Oracle Cloud與遷移到另一個ERP系統差異不大，所以打算暫緩遷移計畫，評估我們手上所有的選擇。」

Pacific Healthcare Group決定留在地端以最大化IT投資的價值。不投入費用高昂、耗用資源的遷移工作可省下經費，重新分配於創新，為公司帶來最大利益。

Rimini Street的頂級支援和靈活性助力Pacific Healthcare Group專注於發展成長

經過全面分析各項選擇以及各種做法的投資報酬率之後，Pacific Healthcare Group展開一項縝密的審查程序，內含市場研究、訪談Rimini Street的既有客戶、洽詢Rimini Street的地區及企業團隊成員。決定選擇Rimini Support後，Rimini Street提供明確的引導流程簡化上線過程。「引導團隊及技術團隊都與我們的團隊合作，提供建議，一步步指引我們完成流程。」Lui表示。

選擇Rimini Street將帶給Pacific Healthcare Group以下效益：

獲指定專屬首席支援工程師 (PSE) 服務，這些工程師平均年資為20年；另外還可得到全球數百名工程團隊成員的協助

迅速回應並處理和解決問題，保證在10分鐘內答覆重要問題

客製化系統也能得到與一般供應產品同等級的支援

保證提供自簽署之日起的額外15年支援

「我們的Oracle系統是保證前台運作順暢的推手。支援和安全性對我們非常重要。」Lui說，「與Rimini Street合作，讓我們得到一位隨時待命支援的合作夥伴，確保業務前行不中斷。Rimini Street履行它的承諾，讓我們得以提供高品質、可信賴的服務給客戶及終端使用者。」

Pacific Healthcare Group與Rimini Street的戰略合作讓它們現在得以投資於人才網羅及留任，並為數位轉型專案提供資金，同時享受掌控IT路線圖的靈活性和控制力。

請點選此處，進一步瞭解Pacific Healthcare Group與Rimini Street的合作成長史。

點選此處以探索Rimini Street的所有產品組合，括超速回應、值得信賴和經過驗證的支援、託管服務、安全性、整合性、可觀察姓、專業服務以及適用於SAP、Oracle和Salesforce應用程式的Rimini ONE™端到端外包解決方案，以提高競爭優勢，獲利能力和成長。

Rimini Street, Inc. 企業概覽

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）是全球端對端企業軟體支援、產品和服務廠商，Oracle和SAP軟體的領先支援服務協力廠商，以及Salesforce和AWS的合作夥伴。該公司在全球推展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和優化企業應用程式、資料庫和技術軟體，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本，重新分配資源用於創新。如今，來自各行各業的5500多家財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street為其信賴的企業軟體解決方案廠商。如需瞭解詳情，請造訪：riministreet.com，並透過Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn與Rimini Street聯絡。(IR-RMNI)

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對擴大後產品長服務的採用以及對我們可望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利，管理營收成本以及準確預測營收的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合資格人員（包括銷售人員）以及關鍵人才的能力；盈利成長管理的挑戰；我們籌集額外股權或債務融資的需求與能力，以及透過營運產生的現金流來支援對成長的加大投資的能力；全球營運相關的風險；我們防止未經授權造訪我們的資訊科技系統和其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和強化我們的品牌和智慧財產權的能力；包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果，或我們未能建立充足稅務準備的法律和規章的變化；環境、社會及治理(ESG)問題的影響；我們信貸設施的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們股票回購計畫下回購的數量和時機，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2024年5月2日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發表之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發表之日後任何日期的觀點。

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