La Worldcoin Foundation lance un système SMPC en source ouverte baptisé « Perfect Secrecy » pour aider les organisations à renforcer la protection de la sécurité des données biométriques

INTERNET, Partout / George Town, Îles Caïmans--(BUSINESS WIRE)--La Worldcoin Foundation a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau système de calcul multipartite sécurisé (secure multi-party computation, SMPC). Le système, disponible dès maintenant dans un dépôt GitHub, et utilisable par n’importe quelle organisation, vise à établir une nouvelle norme pour la protection des données, y compris la protection des données biométriques. La Worldcoin Foundation a également annoncé qu’après la migration des codes d’iris vers le nouveau système SMPC, l’ancien système de vérification de l’unicité, comprenant les codes d’iris, a été supprimé en toute sécurité.

L’authentification biométrique est de plus en plus utilisée en raison de l’augmentation de la fréquence des violations de données et de l’impact de ces dernières

Les organisations des secteurs privé et public ont de plus en plus besoin des données biométriques des consommateurs, qu’elles utilisent pour des services et des activités de tous les jours, qu’il s’agisse de l’accès aux bâtiments, de la sécurité dans les aéroports ou de la connexion à des applications de santé et de services financiers. Soulignant cette augmentation, un rapport de Fortune Business Insights prévoit que la taille du marché mondial des systèmes biométriques devrait atteindre 76,70 milliards USD en 2029, soit 2,5 fois plus qu’en 2022, où le marché total s’élevait à 30,77 milliards USD.

Entre-temps, des recherches effectuées par le MIT sous la direction du professeur Stuart Madnick, montrent que les violations de données ont augmenté de 20 % entre 2022 et 2023, tandis que le nombre de victimes de ces violations a doublé à l’échelle mondiale au cours de la même période.

Toutes ces tendances montrent qu’il est nécessaire de faire progresser les technologies de protection des données. Bien que Worldcoin ne puisse pas servir à des fins d’authentification ou d’identification biométrique (la Worldcoin Foundation ne connaît pas l’identité de ses utilisateurs), le nouveau système SMPC en source ouverte de la Fondation pourra servir de base pour établir une nouvelle norme en matière de sécurité des données biométriques.

Le système SMPC de la Worldcoin Foundation

SMPC a été salué par les experts en matière de protection de la vie privée et de sécurité. On peut considérer que ce système revient à prendre un secret et à le diviser en plusieurs éléments puis à le partager entre différentes parties pour une protection accrue. Il est important de noter qu’aucun des éléments individuels ne donne d’informations sur le secret d’origine, ce qui rend impossible le décryptage du secret par toute partie individuelle.

Avec cette approche, le système SMPC offre une sécurité parfaite en vertu de la théorie de l’information, ce qui signifie qu’il est efficace même contre l’informatique quantique. Jusqu’ici, les systèmes SMPC étaient généralement trop gourmands en ressources pour être utilisés efficacement pour des calculs complexes de grande ampleur. C’est pourquoi, malgré leurs qualités impressionnantes en matière de protection de la vie privée, ils n’ont pas encore été utilisés à large échelle pour la protection des modèles biométriques.

La Worldcoin Foundation, en collaboration avec des contributeurs-technologues de TACEO et de Tools for Humanity, a réussi à concevoir une nouvelle implémentation du SMPC afin de répondre aux contraintes d’échelle et de coût qui jusqu’ici entravaient les autres organisations. Le nouveau système SMPC, qui crypte les codes d’iris dans des parts secrètes détenues par plusieurs parties, a permis à la Worldcoin Foundation de supprimer définitivement les codes d’iris générés par son ancien système de vérification de l’unicité.

« La communauté qui soutient Worldcoin ne cessera jamais de développer, de tester et de déployer les technologies les plus avancées en matière de sécurité, de respect de la vie privée et de protection des données, afin d’améliorer la confiance en ligne et d’accroître l’accès à l’économie mondiale », a déclaré Jannick Preiwisch, responsable de la protection des données de la Worldcoin Foundation. « La mise en œuvre du nouveau système SMPC a permis à la Worldcoin Foundation de supprimer les anciens codes d’iris en les chiffrant de manière permanente en éléments de SMPC qui, en eux-mêmes, ne peuvent pas être rattachés à une personne identifiée. La mise au point de ce nouveau système témoigne d’un engagement sans précédent en faveur du respect du Règlement général sur la protection des données de l’UE et d’autres régimes de protection des données dans le monde. Il permet également de compléter les avancées qui visent à offrir aux consommateurs un choix et un contrôle accrus sur leurs données, notamment en ce qui concerne la garde personnelle et la possibilité de faire annuler la vérification de leur World ID. »

À propos de la Worldcoin Foundation

La Worldcoin Foundation, responsable du protocole Worldcoin, vise à rendre les institutions de gouvernance et de l’économie numérique plus inclusives, plus équitables et plus justes.

À propos du protocole Worldcoin

Le protocole Worldcoin est destiné à devenir l’identité et l’utilité publique financière la plus inclusive au monde et accessible par tous. Worldcoin a été conçu à l’origine par Sam Altman, Alex Blania et Max Novendstern. Le protocole Worldcoin est pensé pour donner aux particuliers et aux entreprises du monde entier les outils dont ils ont besoin pour participer à l’économie numérique et faire progresser l’humanité. Pour en savoir plus sur Worldcoin, visitez www.worldcoin.org, et retrouvez-nous sur Twitter/X, Discord, YouTube et Telegram.

