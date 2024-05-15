Harley-Davidson選擇Kinaxis為其提供供應鏈管理平台解決方案

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis ® Inc. (TSX: KXS)今天宣布，全球最代表性的摩托車品牌Harley-Davidson (NYSE: HOG)已選擇Kinaxis來加速該公司全球供應鏈的轉型。

Kinaxis總裁兼執行長John Sicard表示：「我們非常榮幸能夠參與這家傳奇公司的供應鏈績效轉型之旅。我渴望為該公司的持續成功貢獻力量，並一起踏上這段令人振奮的旅程。」

Kinaxis提供端對端的供應鏈透明度和改進的需求規劃能力，能夠更快、更準確地適應和因應任何需求變化。之所以選擇Kinaxis，是因為該公司在汽車產業享有盛譽，Volvo、Ford、Subaru和General Motors等全球知名品牌都部署了Kinaxis，以提高供應鏈的韌性。

Kinaxis在100多個國家和地區擁有4萬多名使用者，與消費品、汽車、高科技、生命科學等產業的一些全球最大品牌合作。它的人工智慧技術和專利併發技術使公司能夠從策略規劃到最後一哩路交付，對供應鏈網路進行端對端的協調。Kinaxis的技術正在幫助那些為農業提供全球40%的拖拉機的公司、每年讓超過1100億顆牙齒保持潔淨的公司，以及每年為超過3500萬隻寵物提供營養餐的公司。

如欲瞭解有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的更多資訊，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和供應鏈管理人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃、精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲取得更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn上關注我們。

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