Oral-B et l’iADH déploient un nouveau programme pour des pratiques dentaires positives et inclusives pour les personnes handicapées à travers l'Europe

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (GAAD), Oral-B est fier de lancer le Disability Champions Award Programme. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mission permanente de la marque de rendre les soins bucco-dentaires plus accessibles à tous. En partenariat avec l'iADH, l'Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire, il vise à rendre l'expérience du cabinet dentaire plus inclusive et positive pour les personnes en situation de handicap et leurs soignants, à travers l'Europe.

Plus d'un tiers (36 %) des personnes ayant des handicaps visibles et invisibles se sentent anxieuses ou frustrées lorsqu'il s'agit d'aller chez le dentiste. Par exemple, les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique peuvent éprouver une anxiété accrue dans des environnements inconnus tels qu'un cabinet dentaire, qui perturbe leur routine. De même, un patient atteint de paralysie cérébrale, qui peut faire face à des défis moteurs sans déficience intellectuelle, peut avoir du mal à se brosser les dents efficacement en raison de limitations de la coordination motrice fine.

Pour aider à surmonter ces freins, le Disability Champions Award Programme encourage chaque cabinet dentaire, au niveau européen, à identifier un référent pour s’assurer que leur cabinet s’engage à être plus inclusif. Il suffit en effet parfois d’une seule personne pour changer la donne !

L'iADH et Oral-B ont ainsi élaboré une formation en ligne et mis à disposition des conseils d’accessibilité sur https://www.iadh.org/oral-b-iadh-disability-champions/. Le personnel dentaire qui applique ces pratiques et répond à ces spécificités d’accueil et de prise en charge, obtiendra la distinction « Disability Champions ». Le badge reçu peut être utilisé dans leur cabinet ou sur les médias sociaux pour donner de la visibilité à cette certification et encourager le plus grand nombre à devenir des Disability Champions. Leur cabinet sera également répertorié sur le site web d’Oral-B afin de permettre aux personnes handicapées et à leurs soignants de trouver plus facilement des cabinets dentaires adaptés près de chez eux. L’objectif est de les encourager à aller chez le dentiste en levant le frein de l’accueil et la prise en charge non adaptés, pour plus de confiance et de personnalisation !

Benjamin Binot, vice-président principal, P&G Europe Oral Care, déclare : « L’année dernière, nous avons lancé l’initiative The Big Rethink en partenariat avec l'iADH afin de repenser la manière dont Oral-B peut rendre les soins bucco-dentaires plus inclusifs, accessibles et positifs pour les personnes handicapées, leurs soignants et toutes les autres parties prenantes. Cette année, nous concrétisons notre volonté en incitant les praticiens dentaires à agir grâce au Disability Champions Awards Programme. Avec nos partenaires de longue date, l’iADH, nous avons mis au point un programme facile à mettre en œuvre et à promouvoir par le personnel dentaire, qui démontre leur engagement à relever le niveau des soins bucco-dentaires pour les personnes handicapées ».

Le professeur Pedro Diz Dios, président élu de l'iADH, déclare : « À l’iADH, notre mission est de promouvoir des soins bucco-dentaires équitables. Cependant, nous constatons souvent que les praticiens dentaires ont des notions préconçues de ce qui rend leur cabinet inclusif, accessible et positif pour les personnes handicapées et leurs soignants. Nous voulons aider les dentistes à repenser la façon de fournir un meilleur service pour tous et nous croyons que la nomination d'une personne dans l'organisation pour devenir un Disability Champion aidera à promouvoir le bon changement. L’objectif est que le plus grand nombre possible de cabinets dentaires à travers l’Europe participent au Disability Champions Award Programme et fassent de meilleurs soins bucco-dentaires une réalité pour tous. »

Le Disability Champions Awards Programme est lancé dans le cadre de l’événement mondial Championing the Perfect Clean for All d’Oral-B, qui se tiendra à Amsterdam les 15 et 16 mai. Plus de 100 médias, professionnels dentaires et personnes handicapées en apprendront davantage sur le programme, écouteront des témoignages inspirants des nouveaux Disability Champions et découvriront comment Oral-B prévoit d'offrir une meilleure expérience de soins bucco-dentaires aux personnes handicapées - au cabinet dentaire et à la maison. Oral-B présente en avant-première sa nouvelle brosse à dents Oral-B iO2 qui offrira sa technologie iO révolutionnaire à un public plus large, y compris les personnes handicapées.

L’iO2 est conçu pour une transition sans effort d'une brosse à dents manuelle à une brosse à dents électrique grâce à la technologie iO d’Oral-B avec une expérience de nettoyage plus simple et plus intuitive, pour lutter contre la plaque et plus douce pour les gencives ! La brossette ronde inspirée par les dentistes enrobe les dents, s'adaptant parfaitement à leur forme unique, éliminant 100% en plus de plaque bactérienne que les brosses à dents manuelles, même dans les zones difficiles d'accès de la bouche. L'iO2 sera également fournie avec une nouvelle brossette intégrant les poils Smart Bristles, qui deviennent complètement blancs une fois qu’il est temps de changer sa brossette.

Notes aux rédacteurs :

À propos de l'étude : The Oral Health & Disability European Study (2022) a interrogé 5 000 répondants au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, et a été menée par Reputation Leaders pour le compte d'Oral-B

Pour de plus amples renseignements à propos de The Disability Champions Awards Programme, veuillez cliquer ici. Le site web offre un contenu pertinent et utile pour les personnes handicapées, leurs soignants et leurs proches, ainsi que la communauté professionnelle

Veuillez contacter votre bureau de presse Oral-B local pour plus d'informations et sur la disponibilité locale d'iO2

À propos de Procter & Gamble

P&G répond aux besoins des consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles de marques de confiance et de qualité les plus solides, comprenant Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bold®, Braun®, Daz®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tampax®, Venus® et Vicks®.

Bien que son siège social soit situé aux États-Unis, P&G a été fondé par un Anglais et un Irlandais en 1837, notre patrimoine repose sur le travail des centres de R&D, des sites de fabrication et des hubs commerciaux à travers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Au-delà de notre mission, de nos valeurs et de nos principes, la base sur laquelle P&G a été construit et notre force directrice depuis plus de 180 ans, nous aspirons à être une force de croissance afin que nous puissions être une force de croissance dans les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Grâce à nos priorités en matière de citoyenneté, nous voulons construire un monde meilleur pour nous tous - à l'intérieur et à l'extérieur de P&G - sans préjugés de genre, avec une voix et une représentation égales. La durabilité environnementale fait partie intégrante de notre entreprise depuis des décennies, et nous présentons un bilan éprouvé en matière de réalisation de nos objectifs dans ce domaine. Nous soutenons les communautés du monde entier par l'intermédiaire de nos employés, de nos marques et de nos partenaires en offrant le confort de la maison, la santé et l'hygiène.

À propos d'Oral-B

Oral-B® aide les gens à se brosser les dents comme des professionnels. Oral-B® a été fondé en 1950 par un parodontiste californien, qui a inventé une brosse à dents innovante pour aider ses patients à avoir des dents et des gencives plus saines à la maison. Oral-B® continue de rester fidèle à sa mission et est aujourd'hui le leader mondial du marché du brossage, qui représente plus de 5 milliards de dollars. Faisant partie du groupe Procter & Gamble, la marque fabrique des brosses à dents électriques et des dentifrices pour adultes et enfants, des irrigateurs buccaux et des produits interdentaires.

Pour plus d’informations : https://www.oralb.fr/fr-fr

À propos de l'Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire (iADH)

L'iADH est une organisation mondiale comptant plus de 8 000 membres issus de tous les secteurs de la santé et de l'aide sociale qui s'intéressent au handicap et à la santé bucco-dentaire. Ils travaillent à partager leurs connaissances scientifiques, leurs compétences cliniques et leur expérience collective afin de réduire les obstacles aux soins et d'améliorer les résultats de la santé bucco-dentaire pour les personnes handicapées.

