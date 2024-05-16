阿布扎比ACT现已开始营业

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比Arabian Chemical Terminals LLC（ACTAD）自豪地宣布，该公司在阿联酋阿布扎比哈利法港新建的化学品储罐码头已开始运营。该码头是阿联酋首个同类商用化学品罐区。

ACTAD位于新建的世界级哈里发港口，毗邻广阔的现代化阿布扎比哈里发经济区（KEZAD），地理位置优越，其宗旨是参与推动酋长国新兴产业的发展。

ACTAD的设计和建造符合国际最高标准，共有40个不同规格的储罐（20个碳钢储罐，包括10个带内部浮顶的储罐；20个不锈钢储罐，包括10个带加热/冷却系统的隔热储罐），总储存能力为10万立方米。每个储罐都有专门的管道通向吃水16米的专用泊位和专用卡车装卸区，因此消除了产品交叉污染的风险，为客户提供了最高的运营效率和灵活性。

此外，该储罐区还有一个500平方米的危险品仓库，可用于灌装桶体/中间体散装容器。

该码头拥有独立运营的第三方测量实验室，设备齐全，可进行取样和测试。

ACTAD按照国际标准ISO-9000、14000、18000、CDI-T和ISGOTT运作综合管理系统。

该码头将帮助当地工业进口其所需的散装液体化学品，或向全球出口其液体化学产品。由于该码头位于哈利法港的保税区内，地理位置优越，因此还可以作为国际公司的仓储中心和/或散货作业区。

ACTAD是沙特阿拉伯Arabian Chemical Terminals LTD（ACT-KSA）的扩展业务。ACT-KSA还拥有并运营另外两个码头，一个位于红海沿岸的延布，另一个位于阿拉伯湾的朱拜勒商业港口。ACT-KSA于1986年在延布成立，是沙特阿拉伯第一个商用储罐区，起初只有1.3万立方米的存储能力。2012年，ACT-KSA在朱拜勒建立了第一个商业散装储存设施，又增加了7万立方米的储存能力，储罐的规格和大小各不相同。朱拜勒码头目前正在扩建，将再增加7万立方米的容量。

来源： AETOSWire

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