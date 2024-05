Ramsey Crookall sceglie Objectway come partner strategico per la trasformazione digitale e l’espansione del mercato

LONDRA & DOUGLAS, ISOLA DI MAN--(BUSINESS WIRE)--Objectway, tra i Top100 FinTech provider di servizi e software as-a-service per banche, wealth e asset manager, ha collaborato con Ramsey Crookall per supportare la crescita organica dell'azienda e la sua espansione in altre aree del mercato nel corso degli anni.

Ramsey Crookall è la più antica società di investimento indipendente dell'Isola di Man, e fornisce una gamma completa di servizi su misura per l'intermediazione mobiliare e la gestione patrimoniale a clienti privati e istituzionali, trust e fondi pensione, prevalentemente nel Regno Unito, nell'Isola di Man e in Sudafrica.

La partnership con Objectway ha permesso a Ramsey Crookall di evolvere da intermediario finanziario tradizionale a società di gestione degli investimenti multiservizi, evoluta e digitalizzata. Questa evoluzione è stata supportata dalla soluzione modulare di Objectway, che ha fornito all'azienda una piattaforma tecnologica front-to-back scalabile.

Questa collaborazione strategica a lungo termine è iniziata con l'adozione della soluzione di Investment Administration di Objectway, che ha permesso all'azienda di snellire e gestire in modo più efficiente le operazioni di back-office, liberando al contempo risorse per raggiungere un maggiore scalabilità e consentendole di differenziarsi sul mercato.

Nella seconda fase, la soluzione di Portfolio Management di Objectway ha migliorato la capacità dell'azienda di offrire una gestione ed esecuzione efficienti della strategia d'investimento per i propri Investment Manager e Dealer.

In una terza fase, Objectway ha integrato queste funzionalità con il nuovo portale clienti per consentire un'esperienza di investimento digitale omnicanale e semplificata per la clientela. Ciò ha migliorato la visibilità della situazione patrimoniale per i clienti e ha digitalizzato in modo significativo i punti di contatto con l’azienda, salvaguardando il rapporto personale che Ramsey Crookall ha costruito con successo nel corso della sua lunga storia.

La fase attuale del progetto prevede l'introduzione di funzionalità avanzate per la gestione del ciclo di vita del cliente, di un processo più efficiente di onboarding e di App per offrire ai clienti la possibilità di optare per una flessibilità e un'interazione digitale ancora maggiori, grazie all'implementazione delle soluzioni di Client Management di Objectway.

“In qualità di azienda familiare di fiducia che offre un servizio su misura, siamo in costante evoluzione per soddisfare le esigenze e le aspettative dei nostri clienti. Per questo ci siamo affidati a un partner che condividesse la stessa visione e che consentisse una costante evoluzione tecnologica dell'azienda", ha dichiarato Joanna Crookall, CEO di Ramsey Crookall. “Il nostro rapporto di lunga data con Objectway ci ha permesso di ampliare senza soluzione di continuità la nostra offerta in nuovi territori, come il Sudafrica, e di sviluppare nuovi servizi, come il servizio discretionary rivolto alla nuova generazione di investitori e i servizi di trading/custodia per gli investitori professionali. Nel corso degli anni abbiamo apprezzato la loro capacità di supportare la differenziazione e l'espansione del nostro business al ritmo a noi più congeniale”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Ramsey Crookall da molti anni e di aver contribuito al loro successo. Con il passaggio alla nostra soluzione SaaS, siamo stati in grado di soddisfare i loro obiettivi di efficienza, convenienza, scalabilità e delivery. Ramsey Crookall ha apprezzato il valore e i vantaggi di una soluzione completamente integrata, digitalizzata e gestita da un unico partner di fiducia", ha commentato Alexander Cassar, Chief Business Development Officer di Objectway.