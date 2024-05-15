Diligent发布由Moody’s专有数据支持的企业风险管理仪表板以提供全面的外部风险信息

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的GRC SaaS公司Diligent今天宣布推出首创的企业风险管理（ERM）仪表板。该仪表板由Moody’s（NYSE: MCO）提供的行业领先市场数据提供支持。Moody’s是指数型风险相关见解的主要来源。此ERM仪表板将帮助首席风险官、首席财务官、总法律顾问和其他风险专业人士监控关键风险因素，汇总研究结果，并向董事会提交清晰全面的报告，以推动企业做出明智决策并取得长期成功。

此ERM仪表板是对Diligent最近推出的Board Reporting for ERM（企业风险管理董事会报告）的补充，后者为企业提供清晰一致的内部风险态势视图。两者结合使用，能让领导者全面了解内部和外部风险，从而推动决策。

Stantec董事会董事兼Pegasus Global Holding, Inc.董事长Patricia Galloway表示："作为董事会成员，能够清楚了解风险（包括ESG、运营风险、供应商和竞争对手风险、市场波动和财务健康状况等）非常有帮助。在我看来，从业人员能够轻松地收集和整理风险数据，然后以清晰的方式展示数据，呈现外部风险脉络，并辅以内部风险数据，这才是其与众不同之处的优势。”

Diligent总裁兼首席执行官Brian Stafford表示："我们很高兴能与Moody’s联手，帮助企业在复杂多变的风险环境中提高风险识别的透明度并缓解工作压力。该仪表板将使首席财务官、首席风险官和风险专业人士更轻松地预先识别潜伏在市场和价值链中的风险，更清晰地了解潜在的运营和财务风险，并通过清晰简明的报告改善董事会和高管之间的沟通。

ERM仪表板利用Moody's强大的专有数据，并可以添加从Diligent汇集的宝贵内部风险数据，从而提供以下功能：

全面了解外部风险：访问Moody's的数据，包括信用风险评估、供应商绩效风险评分、信用情绪评分和国家风险指数。

数据驱动决策 ：利用Moody's综合数据集的洞察力，预先识别风险并加强监督。

轻松上报：向高管团队和董事会报告，简化沟通，提供清晰简明的见解，促进积极主动的风险管理战略。

Moody’s首席战略发展官David Platt表示："在当今多变的商业环境中驾驭指数型风险是当今企业领导者的首要任务。ERM仪表板将Moody’s庞大的专有数据资产与Diligent的先进技术相结合，提供了全面的风险视图，使领导者能够做出明智的决策，帮助解读风险，释放机遇。

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关于Diligent

Diligent是领先的GRC SaaS公司，帮助100多万用户和70多万董事会成员和领导者更快地做出更好的决策。Diligent One平台帮助组织将其整个GRC实践（包括治理、风险、合规、审计和ESG）连接起来，在一个综合视图中阐明复杂的风险、领先于监管变化并提供有影响力的见解。如需了解更多信息，请访问 diligent.com 。

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在风险日益相互关联的世界里，Moody’s (NYSE: MCO) 的数据、洞察力和创新技术帮助客户对世界形成全面的认识，并释放机遇。Moody’s在全球市场拥有丰富的历史经验，在40多个国家拥有15,000名多元化的员工，能够为客户提供所需的全面视角，帮助他们满怀信心地采取行动，实现蓬勃发展。了解更多信息，请访问www.moodys.com。

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