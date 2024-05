ACTAD est maintenant ouvert aux affaires.

ABOU DHABI, Emirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Arabian Chemical Terminals LLC d'Abou Dhabi (ACTAD) est fière d'annoncer le début des opérations de son terminal de stockage de produits chimiques nouvellement construit au Port de Khalifa Port, Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis. Le terminal est le premier parc à réservoirs commerciaux pour produits chimiques de ce type dans l'Émirat.

Stratégiquement situé dans le port de classe mondiale de Khalifa et à proximité de la zone économique moderne et tentaculaire de la Zone économique de Khalifa à Abou Dhabi (KEZAD), ACTAD vise à participer au développement de nouvelles industries dans l'Émirat.

ACTAD a été conçu et construit selon les normes les plus strictes et les plus récentes à l'échelle internationale. Le terminal dispose d'un total de 40 réservoirs de différentes spécifications (20 en acier au carbone dont 10 avec toit flottant interne et 20 en acier inoxydable dont 10 isolés avec système de chauffage/refroidissement) pour une capacité de stockage totale de 100 000 m3. Chaque réservoir dispose d'un pipeline dédié à un poste d'amarrage de 16 mètres de tirant d'eau et de zones de chargement de camions dédiées, éliminant ainsi les risques de contamination croisée des produits, et favorisant une efficacité opérationnelle maximale et une flexibilité pour les clients.

De plus, le site dispose d'un entrepôt de 500 m² pour les marchandises dangereuses et de provisions pour le remplissage de fûts et de GRVs (conteneurs pour vracs / intermédiaires).

Le terminal dispose également d'un laboratoire d'expertise entièrement équipé et exploité par un tiers indépendant pour l'échantillonnage et les analyses.

ACTAD fonctionne selon un système de gestion intégré conforme aux normes internationales ISO-9000, 14000, 18000, CDI-T et ISGOTT.

Le terminal aidera les industries locales à importer leurs besoins en produits chimiques liquides en vrac ou à exporter leurs produits chimiques liquides vers le monde entier. Il peut également servir de centre de stockage et/ou d'opérations de transfert de marchandises de détail Breakbulk (en vrac) pour les entreprises internationales, grâce à son emplacement stratégique dans une zone franche au sein du Port de Khalifa.

ACTAD est une extension d'Arabian Chemical Terminals Ltd en Arabie Saoudite (ACT-Arabie Saoudite). ACT-Arabie saoudite est propriétaire et exploitant de deux autres terminaux, l'un à Yanbu sur la côte de la mer Rouge et l'autre dans le port commercial de Jubail sur le Golfe Persique. Depuis ses débuts modestes en 1986 à Yanbu, ACT-Arabie Saoudite a été le premier parc de réservoirs commerciaux établi en Arabie Saoudite, avec une capacité de stockage initiale de 13 000 m3. En 2012, ACT-KSA a construit la première installation de stockage commercial en vrac à Jubail, ajoutant une capacité de stockage supplémentaire de 70 000 m3 avec des réservoirs de spécifications et de tailles variables. Le terminal de Jubail est actuellement en expansion pour ajouter une capacité supplémentaire de 70 000 m3.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source : AETOSWire