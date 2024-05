Aviz et TensorWave collaborent pour améliorer les services de GPU avec des structures IA avancées basées sur RoCE

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Aviz Networks, leader des solutions de réseau d'IA, annonce sa collaboration avec TensorWave, fournisseur pionnier de GPU en tant que service. Cette collaboration se concentre sur les réseaux intelligents qui alimentent l'IA en mettant en œuvre des réseaux d'IA basés sur RoCE (RDMA over Converged Ethernet) afin d'optimiser les offres de GPU en tant que service. Cette implémentation comprend la solution SONiC multifournisseur Open Network Enterprise Suite (ONES) d'Aviz.

En déployant la technologie d'Aviz Networks, TensorWave améliorera son offre de GPU as a service en utilisant des accélérateurs AMD MI300 avancés pour répondre efficacement aux demandes croissantes du marché, les entreprises cherchant à tirer parti de la GenAI, des LLM et de l'apprentissage automatique pour leurs activités. Aviz Networks est réputé pour sa suite de produits Networking 3.0, qui a été à l'avant-garde des solutions d'exploitation et de gestion de réseau basées sur l'IA.

TensorWave s'est rapidement imposé comme un leader dans la fourniture de GPU en tant que service, et cette collaboration ne fera qu'amplifier ses capacités. L'intégration de la technologie Aviz permettra la gestion et l'exploitation de réseaux d'IA basés sur RoCE, cruciaux pour la gestion de divers GPU, DPU et commutateurs à radix élevé. Les capacités uniques de ONES incluent l'orchestration RoCE, la visibilité en temps réel et la détection d'anomalies basée sur des seuils, ce qui en fait le seul contrôleur de tissu d'IA agnostique sur le marché.

Orchestration RoCE avancée et détection d'anomalies en temps réel

ONES se distingue par ses capacités d'orchestration RoCE avancées, gérant méticuleusement les paramètres de mémoire tampon, le contrôle de flux prioritaire (PFC) et la notification explicite de congestion (ECN). Cette orchestration détaillée garantit que les données voyagent efficacement à travers les tissus du réseau, ce qui est crucial pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique nécessitant un traitement en temps réel.

ONES améliore en outre la fiabilité du réseau grâce à ses capacités de visibilité en temps réel et de détection des anomalies. Il surveille en permanence le réseau pour identifier les anomalies, telles que la perte de paquets, et y répondre, prévenant ainsi les perturbations potentielles avant qu'elles n'aient un impact sur les délais d'exécution des charges de travail d'IA/ML.

Fonctionnalités évolutives et intégration de Network Copilot™

L'ensemble des fonctionnalités existantes de ONES, qui comprend la prise en charge des configurations de plateformes à haute densité, est particulièrement bénéfique pour les environnements gérés par TensorWave. L'intégration de Network Copilot™ à ONES étend davantage ces capacités, en fournissant un guidage intelligent et des fonctions de gestion automatisées, simplifiant ainsi les tâches complexes de configuration et de maintenance du réseau.

Vishal Shukla, directeur général d'Aviz Networks, déclare : « Notre technologie est cruciale pour permettre à TensorWave de fournir des services GPU de pointe, ce qui représente une avancée majeure dans notre mission de simplification et d'élévation des réseaux pour l'IA, et de l'IA pour les réseaux. »

Darrick Horton, directeur général de TensorWave, commente également la collaboration : « Travailler avec Aviz Networks va considérablement renforcer nos capacités à fournir des services de GPU de qualité supérieure à nos clients. L'expertise d'Aviz en matière de prise en charge RoCE et de conception de structures d'IA sera déterminante pour faire évoluer nos services afin de répondre à la demande croissante. »

Cette collaboration souligne non seulement l'engagement d'Aviz Networks à fournir des solutions innovantes, mais renforce également la position de TensorWave sur le marché en l'équipant de ressources de GPU de pointe. Avec ces technologies, Aviz et TensorWave établissent de nouvelles normes dans l'industrie, garantissant à leurs clients l'accès à des ressources GPU de pointe optimisées pour les applications les plus exigeantes.

