Visa Reinventa o Cartão e Revela Novos Produtos para a Era Digital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A forma como as pessoas pagam e recebem pagamentos mudou muito mais nos últimos cinco anos do que nos últimos cinquenta. Os consumidores evoluíram, se adaptando às novas experiências de pagamento – do advento do comércio digital integrado à rápida adoção do pagamento por aproximação. Hoje, no Fórum Anual de Pagamentos Visa, em São Francisco, a Visa (NYSE: V) divulgou novos produtos e serviços que revolucionarão o cartão e atenderão às futuras necessidades das empresas, comerciantes e consumidores e das instituições financeiras que os atendem.

“O setor está em um ponto fundamental - novas tecnologias como a IA Generativa estão mudando rapidamente a forma como compramos e gerenciamos nossas finanças”, afirmou Jack Forestell, diretor de Produtos e Estratégia da Visa. “Estamos anunciando a nova geração de experiências verdadeiramente digitais com cartões de pagamento. Hoje, revelamos novos recursos de cartão e inovações digitais que trarão os consumidores a um futuro mais personalizado, prático e seguro.”

Seguem alguns dos novos produtos e serviços que a Visa que começarão a ser lançados ainda este ano:

Visa Flexible Credential

Um estudo da Visa descobriu que mais da metade dos usuários de cartões deseja o poder de acessar múltiplas contas e fontes de financiamento por meio de uma única credencial.1 A Visa Flexible Credential permitirá que um único cartão alterne entre fontes de financiamento, colocando o poder de escolha nas mãos do consumidor. Agora, as pessoas podem definir facilmente parâmetros que determinarão se usam débito, crédito, “pagamento em quatro vezes” com Buy Now Pay Later ou até mesmo pagar usando pontos de fidelidade. A Visa Flexible Credential está disponível na Ásia e será lançada com a Affirm mais tarde nesse verão nos EUA.

Tap to Everything

Existem seis bilhões de dispositivos móveis no mundo2 oferecendo aos consumidores um dispositivo versátil habilitado para NFC pronto para ser utilizado no pagamento por aproximação. No final de 2023, a penetração do pagamento por aproximação da Visa atingiu 65% globalmente, duas vezes a penetração que vimos em 2019, consolidando o pagamento por aproximação como uma das melhores experiências de comércio hoje.3 Este ano, novas formas de “aproximar” um dispositivo móvel se tornarão parte integral da experiência da Visa.

Tap to Accept: Aceita pagamentos sem contato em um dispositivo pessoal

Tap to Confirm: Autentica facilmente a identidade nas compras on-line

Tap to Add Card: Aprimora a segurança ao adicionar cartão a uma carteira ou aplicativo

Tap to P2P (pessoa para pessoa): Permite o envio de dinheiro entre família e amigos

Serviço Visa de Chaves de Pagamento

Identificar uma pessoa no mundo digital tornou-se incrivelmente complexo e resultou em um aumento significativo de fraudes. Hoje, a fraude em pagamentos on-line é sete vezes maior do que nos pagamentos presenciais.4

Com base nos padrões mais recentes do Fast Identity Online (FIDO), o Serviço Visa Payment Passkey (Serviço Visa de Chaves de Pagamento), confirma a identidade do consumidor e autoriza pagamentos on-line com uma rápida verificação de sua biometria, como impressão facial ou digital. Ao fazer compras on-line, as chaves de acesso Visa substituem a necessidade de senhas ou códigos únicos, permitindo transações mais otimizadas e seguras.

“Há um desejo global de encontrar um senso de associação, interoperabilidade e simplicidade para os pagamentos on-line. As chaves de acesso, concebidas especificamente para pagamentos, representam uma grande mudança de paradigma em nosso setor, pois confirmam a identidade sem interromper a experiência de checkout”, disse Forestell. “O Serviço Visa de Chaves de Pagamento aumenta a segurança e reduz o atrito quando você paga on-line, em qualquer dispositivo ou site, globalmente.

Click to Pay +Serviço Visa de Chaves de Pagamento

Como sua primeira implementação de chaves de acesso, a Visa está integrando o Serviço Visa de Chaves de Pagamento no Click to Pay, proporcionando uma experiência de checkout mais simples e segura em escala. Além disso, em muitos mercados do mundo todo, a Visa fará parcerias com os emissores para habilitar o Click to Pay e o Serviço Visa de Chaves de Pagamento em novos cartões Visa, reduzindo a entrada manual de detalhes e senhas do cartão a partir do momento em que o cartão chegar.

Pay by Bank

Os pagamentos sem cartão não oferecem a mesma experiência, segurança e proteção que os pagamentos com cartão. Pagamentos eletrônicos, como transferências ACH, foram deixados de lado da revolução digital. Com o Pay by Bank, a Visa está digitalizando e simplificando a experiência de pagamentos de conta para conta (A2A), dando às pessoas mais opções sobre como desejam pagar, seja por uma transferência A2A, solicitando um empréstimo ou pagando com outra fonte de financiamento, como um cartão de crédito. Desde sua aquisição da Tink, a Visa se expandiu por toda a Europa, dando a milhões de clientes bancários ferramentas inovadoras de gerenciamento financeiro e eliminando o atrito em suas experiências de pagamento. A Visa está trazendo essa nova tecnologia para os EUA para ajudar nossos clientes a oferecer outras experiências bancárias otimizadas e protegidas.

Visa Protect for A2A Payments

A Visa observa mais de 200 bilhões de transações a cada ano e analisa 500 elementos de dados em cada transação para identificar e interromper a fraude5 em tempo real. Trabalhando com redes de Pagamentos em Tempo Real (RTP) em todo o mundo, estamos complementando 70 anos de experiência da Visa com a aplicação de IA para ajudar a mitigar fraudes em pagamentos de conta para conta em redes de RTP. Em operação na América Latina e piloto no Reino Unido, o Visa Protect for A2A Payments já está identificando 60% de fraudes e esquemas RTP anteriormente não detectados pelas instituições financeiras.6

Tokens de Dados

Nos últimos 10 anos, a Visa aumentou a segurança no sistema de pagamentos tokenizando os pagamentos, removendo as informações confidenciais da conta do portador de cartão do fluxo de pagamento. Atualmente, 29% de todas as transações processadas pela Visa são tokenizadas,7 com adoção em larga escala por comerciantes e emissores em quase todos os mercados do mundo. À medida que novos regulamentos de dados criam um guia para melhores práticas de privacidade de dados do consumidor, e a IA Generativa transforma a forma como descobrimos coisas on-line, a Visa acredita que os dados de pagamento têm um papel a desempenhar na oferta dessas novas e aprimoradas experiências - e que os consumidores devem ser capacitados para ter mais controle também. Usando sua infraestrutura de tokenização, a Visa oferecerá uma nova maneira para as pessoas controlarem seus dados e receberem melhores experiências de compra, impulsionadas pela IA.

Os tokens de dados da Visa permitem aos consumidores, cuja instituição financeira participa do programa, consentir em compartilhar seus dados à medida que compram on-line, para então ver onde eles foram compartilhados e revogar o acesso direto de seu aplicativo bancário. Com tokens de dados, a Visa e os bancos participantes podem permitir uma experiência na qual o comerciante pode solicitar o consentimento do consumidor para obter ofertas mais personalizadas à medida que comprarem. Se o consumidor concordar, por trás dos bastidores, a Visa emite um token de dados privado ao comerciante com percepções geradas por IA com base nos dados da transação da pessoa. O token de dados pode ser usado com os modelos de IA do comerciante para fornecer recomendações em tempo real para o comprador. A Visa também encaminhará o token de dados ao banco do consumidor para captar o lugar onde os dados foram compartilhados, para que o consumidor possa facilmente analisar onde eles foram compartilhados em seu aplicativo móvel de banco e revogar acesso, se desejar.

