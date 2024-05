Diligent annonce un tableau de bord de gestion des risques d’entreprise optimisé par les données propriétaires de Moody’s pour offrir une vue globale des risques externes

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, un chef de file des solutions SaaS GRC, annonce aujourd'hui le lancement d’un tableau de bord de gestion des risques d’entreprise (ERM) unique en son genre optimisé par les données leader de Moody’s (NYSE : MCO), la principale source d'informations pertinentes sur le risque exponentiel. Le tableau de bord aidera les directeurs de la gestion des risques, les directeurs financiers, les directeurs juridiques et d'autres experts à surveiller les facteurs de risque critiques, à regrouper les résultats et à présenter un rapport clair et complet au conseil d'administration afin de prendre des décisions éclairées et de pérenniser le succès de l'entreprise.

Le tableau de bord ERM vient compléter le récent lancement de la solution Board Reporting for ERM de Diligent, qui fournit aux organisations une vision claire et cohérente de leur position interne en matière de risque. Ensemble, les dirigeants peuvent acquérir une compréhension globale des risques internes et externes pour guider la prise de décision.

« En tant que membre du conseil d’administration, la capacité d’obtenir un aperçu clair des risques, qu'ils soient ESG, opérationnels ou liés aux fournisseurs, concurrents, fluctuations du marché et la santé financière, est extrêmement utile », déclare Patricia Galloway, administratrice du conseil d’administration de Stantec et présidente de Pegasus Global Holding, Inc. « Pour moi, cette solution se distingue réellement par sa capacité à rassembler facilement des données sur les risques, puis à les présenter d’une manière qui raconte clairement l’exposition externe d’une organisation, complétée par des données internes sur les risques. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Moody’s pour aider les organisations à renforcer la transparence dans leurs efforts d’identification et d’atténuation des risques dans un environnement complexe et fluide », déclare Brian Stafford, président et CEO, Diligent. « Ce tableau de bord permettra aux directeurs financiers, aux directeurs juridiques et aux spécialistes d’identifier de manière préventive les risques qui se cachent sur le marché et dans la chaîne de valeur, et d’obtenir une visibilité plus claire sur l’exposition potentielle aux risques opérationnels et financiers, tout en améliorant la communication au sein du conseil d’administration et de l’équipe de direction grâce à des rapports clairs et concis. »

Tirant parti des puissantes données propriétaires de Moody's ainsi que de la possibilité d'ajouter de précieuses données de risque internes agrégées par Diligent, le tableau de bord ERM fournit :

Une vision holistique du risque externe avec un accès aux données de Moody's, y compris les évaluations du risque de crédit, les scores de risque de performance des fournisseurs, les scores de sentiment de crédit et l'indice de risque pays.

Une prise de décision axée sur les données pour identifier de manière préventive les risques et améliorer la surveillance, en s'appuyant sur des informations issues des ensembles de données exhaustifs de Moody's.

Un reporting sans effort pour la direction et le conseil d'administration, rationalisant ainsi la communication et fournissant des informations claires et concises pour favoriser des stratégies proactives de gestion des risques.

« S'orienter face à des risques exponentiels dans l'écosystème commercial dynamique d’aujourd’hui est une priorité absolue pour les chefs d’entreprise », déclare David Platt, directeur du développement stratégique, Moody’s. « Le tableau de bord ERM combine la vaste base de données exclusive de Moody’s avec la technologie de pointe de Diligent pour fournir un véritable panorama des risques, permettant aux dirigeants de prendre des décisions éclairées qui aident à décoder les risques et à générer des opportunités. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur le tableau de bord ERM optimisé par Moody’s.

À propos de Diligent

Diligent est la première société SaaS de GRC, permettant à plus d’un million d’utilisateurs et 700 000 membres de conseils d’administration et dirigeants de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. La plateforme Diligent One aide les organisations à connecter l’ensemble de leurs pratiques GRC, y compris la gouvernance, le risque, la conformité, l’audit et l’ESG, pour apporter de la clarté aux risques complexes, rester en avance sur les changements réglementaires et fournir des informations percutantes, en une seule vue consolidée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur diligent.com.

À propos de Moody's Corporation

Dans un monde façonné par des risques de plus en plus interconnectés, les données, les perspectives et les technologies innovantes de Moody’s (NYSE : MCO) aident les clients à développer une vision holistique de leur écosystème et à créer de nouvelles opportunités. Forte d’une riche expérience sur les marchés mondiaux et d’une main-d’œuvre diversifiée de 15 000 personnes dans plus de 40 pays, Moody’s offre aux clients la perspective globale nécessaire pour agir avec confiance et prospérer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.moodys.com.

