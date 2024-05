Vochlea Music choisit Verimatrix XTD

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que Vochlea Music, basé au Royaume-Uni, a sélectionné Verimatrix XTD pour sécuriser ses applications desktop Dubler Studio Kit et Dubler 2.

Offrant une technologie de reconnaissance vocale en temps réel pour la création musicale, les technologies propriétaires Vochlea Voice-to-MIDI (Musical Instrument Digital Interface) et AI Audio Engine permettent aux utilisateurs de créer un lien unique entre la créativité vocale et le logiciel musical. La technologie a été reconnue internationalement en tant que lauréat du SXSW Accelerator Pitch Event et a reçu un NAMM High Tech Innovation Award ainsi qu'un Web Summit Music Tech Award. Pour empêcher l'utilisation non autorisée de leurs applications et sécuriser leurs revenus, les développeurs de Dubler ont choisi Verimatrix XTD Protect for Desktop pour sa technologie éprouvée d'obfuscation du code, de vérification de l'environnement, de sécurisation des clés de licences, ainsi que pour sa technologie robuste de lutte contre le piratage.

"Nos produits Dubler intègrent certaines des dernières innovations du marché, c'est pourquoi nous souhaitons garantir une protection efficace de nos revenus, pour nous permettre ainsi d'investir dans des technologies toujours plus performantes dont bénéficient nos clients", a déclaré George Wright, CEO de Vochlea Music. "Nous sommes heureux d'avoir fait appel à un expert en sécurité tel que Verimatrix qui nous apporte la certitude d'une protection efficace du code de nos applications Mac et Windows contre toute utilisation frauduleuse".

"Verimatrix XTD offre aux développeurs une solution de sécurité logicielle clé en main qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel de leurs activités, car elle libère des ressources de développement et leur offre également une capacité d'autodéfense", a déclaré Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business de Verimatrix." Il est particulièrement important pour des innovateurs tels que Vochlea Music, qui proposent des solutions uniques et inspirantes, d'avoir l'assurance que l'utilisation illicite est systématiquement empêchée. Nous sommes heureux d'annoncer que Vochlea est l'un de nos tout récents déploiements XTD dans le secteur des medias et du divertissement.

À propos de Vochlea Music

Vochlea Music est une entreprise de technologie créative spécialisée dans les logiciels intuitifs, créatifs et faciles à utiliser pour les créateurs de musique. Vochlea Music a créé un 'AI Audio Engine' qui permet à tout un chacun de créer, contrôler et manipuler de la musique en utilisant sa voix. Spécialisé dans la transformation des entrées vocales en données MIDI, le produit phare de l'entreprise, Dubler 2, permet aux musiciens de convertir le chant, le fredonnement, le beatbox et le sifflement en signaux MIDI en temps réel, facilitant ainsi la création de musique directement à partir d'idées vocales. Dubler 2 est conçu pour être compatible avec diverses stations de travail audio numériques et systèmes d'exploitation, offrant une intégration transparente pour les producteurs de musique, les chanteurs, les auteurs-compositeurs et les artistes de scène. Fondée en 2017, Vochlea Music est basée à Londres, en Angleterre. Visitez le site www.vochlea.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.