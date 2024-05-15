Diligent推出由Moody’s專有資料支援的企業風險管理儀表板，提供外部風險的全面視圖

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的治理、風險與法規遵從(GRC)軟體即服務(SaaS)公司Diligent今天宣布推出一款同類首創的企業風險管理(ERM)儀表板，該儀表板由Moody’s (NYSE: MCO)業界領先的市場資料提供支援。Moody’s是指數風險相關見解的主要來源。該儀表板將協助風險長、財務長、總法律顧問和其他風險專業人士監控關鍵風險因素，集中整理研究結果，並向董事會遞交清晰全面的報告，從而推動企業做出明智決策並取得長期成功。

ERM儀表板是對Diligent最近推出的針對ERM的董事會報告的補充，後者可為企業提供清晰一致的內部風險態勢視圖。領導者可以一起全面瞭解內部和外部風險，從而推動決策。

Stantec董事兼Pegasus Global Holding, Inc.董事長Patricia Galloway表示：「身為董事會成員，能夠清楚地瞭解風險——從環境、社會和治理(ESG)或營運風險到供應商和競爭對手風險、市場波動和財務健康狀況——是非常有用的。在我看來，從業人員能夠輕鬆地收集和整理風險資料，然後以清晰的方式展示組織的外部風險足跡，並輔以內部風險資料，這是它的與眾不同之處。」

Diligent總裁兼執行長Brian Stafford表示：「我們很高興能與Moody’s聯手，協助企業在複雜多變的風險環境中提高風險辨識和緩解工作的透明度。儀表板將使財務長、風險長和風險專業人士更容易預先辨識潛伏在市場和價值鏈中的風險，更清晰地瞭解潛在的營運和財務風險，並透過清晰簡明的報告改善董事會和高階主管之間的溝通。」

ERM儀表板利用Moody’s強大的專有資料，並能添加從Diligent聚集的寶貴內部風險資料，提供以下功能：

外部風險的整體視圖，可存取Moody’s的資料，包括信用風險評估、供應商績效風險評分、信用情緒評分和國家風險指數。

資料驅動的決策，利用來自Moody’s綜合資料集的見解，預先辨識風險並強化監督。

向高層和董事會輕鬆報告，簡化溝通，提供清晰簡明的見解，促進積極主動的風險管理策略。

Moody’s策略發展長David Platt表示：「在如今動態的商業環境中駕馭指數級風險是當今企業領導者的首要任務。ERM儀表板將Moody’s龐大的專有資料資產與Diligent的先進技術相結合，提供了一個全面的風險視圖，使領導者能夠做出明智的決策，協助解讀風險，釋放商機。」

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關於Diligent

Diligent是首屈一指的GRC SaaS公司，協助100多萬使用者和70多萬董事會成員和領導者更快地做出更好的決策。Diligent One平台協助組織將其整個GRC實務（包括治理、風險、法規遵從、稽核和ESG）連接起來，在一個綜合視圖中闡明複雜的風險、領先於監管變化並提供有影響力的見解。如欲瞭解更多資訊，請造訪 diligent.com 。

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關於Moody’s Corporation

在風險日益相互關聯的世界中，Moody’s (NYSE: MCO)的資料、見解和創新技術協助客戶全面瞭解他們的世界，並釋放商機。憑藉在全球市場的豐富經驗和遍佈40多個國家的15,000名多元化員工，Moody’s為客戶提供全面的視角，使其自信行事並茁壯成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.moodys.com。

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