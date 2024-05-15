LambdaTest與BugHerd合作推動網路測試和錯誤追蹤最佳化

印度諾伊達和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的雲端統一測試平台LambdaTest欣然宣布與澳洲網站回饋和錯誤追蹤工具BugHerd整合。此次合作旨在提高在測試階段辨識和記錄網站錯誤報告的效率。

BugHerd是一款熱門的網站錯誤追蹤工具，可協助企業輕鬆建立和收集錯誤報告並追蹤回饋。它可以明確指出問題所在，從而簡化溝通，同時還提供任務管理功能，以追蹤開發團隊內部的錯誤進度和解決情況。

本次整合讓使用者能夠輕鬆地將在LambdaTest跨瀏覽器全面測試過程中發現的錯誤直接上報至BugHerd專案中。只需按一下，使用者就可以生成新BugHerd任務，並提供重要詳情，包括螢幕截圖、瀏覽器和作業系統資訊，還可以將任務分配給特定的團隊成員，從而無需人工輸入資料，並確保捕獲所有關鍵資訊，以高效解決錯誤。

LambdaTest共同創辦人兼產品總監Mayank Bhola對此次整合發表評論說：「我們很高興能與BugHerd進行整合。這與讓測試人員和開發人員生活更輕鬆的使命完美契合。透過強強聯手，我們簡化了錯誤追蹤流程，而這往往是網路開發的主要瓶頸。」

設定BugHerd整合非常簡單，使用者只需在LambdaTest設定中輸入其BugHerd API權杖即可。透過此簡單步驟即可將測試工作流直接連接到BugHerd，讓使用者能夠立即開始記錄錯誤。

此新功能採用順暢易用的設計，確保即使沒有專業技術知識的團隊也能高效地強化其網路專案。使用者可以毫不費力地直接從LambdaTest管理測試，並在BugHerd中看到問題更新，並且不會出現混亂情況。

BugHerd執行長Stephen Neville表示：「本次與LambdaTest的整合彰顯了我們對代理和網站開發人員的承諾，使他們能夠將瀏覽器測試與直接回饋順暢連結起來，從而縮短專案時間並提高客戶滿意度。」

BugHerd與LambdaTest的合作代表在提高網路測試的集成度和效率方面向前邁出了重要一步，使開發團隊能夠更快地交付更高品質的網站，同時還能減少問題。

如欲瞭解有關BugHerd與LambdaTest整合的更多資訊，請造訪https://www.lambdatest.com/support/docs/bugherd-integration/

關於 LambdaTest

LambdaTest是一種智慧的全通路企業執行環境，透過及時測試協調(JITTO)協助企業大幅縮短上市時間，確保高品質發表並加速數位化轉型。130多個國家/地區的1萬多家企業客戶和超過200萬使用者依賴LambdaTest來滿足其測試需求。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://lambdatest.com

關於BugHerd

BugHerd是一家總部位於澳洲的軟體公司，其網站回饋平台廣泛應用於世界各地的創意和網站開發機構、SaaS公司、教育和線上學習機構。

BugHerd於2011年正式進入SaaS市場，是首批參加美國500 Startups和澳洲Startmate創業計畫的澳洲團隊之一。

BugHerd在網路開發人員和設計人員軟體工具市場開闢新天地，並深受使用者歡迎。它解決了使用者從非技術人員那裡獲得情景式網站回饋的難題。

BugHerd團隊由執行長Stephen Neville掌舵，致力於協助代理公司按預算、按時完成網站開發專案，讓客戶滿意，從而獲得進一步合作的機會。

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