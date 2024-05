QAD annonce l’ouverture des inscriptions à sa conférence client « QAD Transform Europe » de Bruxelles

SANTA BARBARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--QAD Inc., éditeur de solutions Cloud de fabrication et de pilotage de la supply chain ouvre les inscriptions à sa conférence client, QAD Transform Europe. L’événement se déroulera du 24 au 25 septembre à l’hôtel Cardo Brussels, à Bruxelles en Belgique.

QAD Transform Europe réunira des clients, des sponsors et des membres de la communauté QAD, ainsi que des experts de l'industrie de la fabrication et de la supply chain. Pendant deux jours intenses, les participants auront l'opportunité de réseauter, de se former et de s'informer sur les dernières innovations technologiques qui façonnent l'avenir de l'industrie. L'événement mettra en lumière les défis actuels et futurs auxquels sont confrontés les leaders de la fabrication et de la supply chain, ainsi que les stratégies et les solutions pour y faire face.

« QAD Transform Europe » s’inscrit dans le cadre des événements régionaux que nous organisons à l’attention de nos clients », déclare Carter Lloyds, Chief Product and Marketing Officer de QAD. « Nous sommes conscients que les leaders de la fabrication et de la supply chain évoluent dans un contexte incertain en subissant les changements du marché. Pour survivre et prospérer, les entreprises doivent impérativement se transformer. Cet événement sera l’occasion de partager notre feuille de route pour les aider à réussir cette nécessaire transformation. »

D’autres questions telles que les enjeux de la transformation, et la voie à suivre pour y parvenir seront au programme de la conférence QAD Transform Europe. Les intervenants de QAD présenteront les initiatives de l’entreprise pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain. Quant aux clients de QAD, ils partageront leurs success stories.

Parmi les moments forts du programme, on retrouve :

Présentation de l’ Industrial Transformation Platform — Anton Chilton, CEO de QAD, dévoilera la roadmap de l’entreprise et partagera sa vision de l’Adaptive Enterprise

— Anton Chilton, CEO de QAD, dévoilera la roadmap de l’entreprise et partagera sa vision de l’Adaptive Enterprise Table ronde réunissant des leaders de l’industrie sur l’impératif de transformation des entreprises

réunissant des leaders de l’industrie sur l’impératif de transformation des entreprises Comment gérer efficacement le changement dans toute l’entreprise

dans toute l’entreprise Découvrir les causes profondes, et pas seulement les symptômes, des perturbations de la supply chain

Discours de Tony Winter, CTO de QAD, sur la stratégie technologique de QAD et les avantages du Cloud

Discours de Jeroen Baert, informaticien, comédien et geek, sur l’Intelligence Artificielle

Comment appliquer l ’IA pragmatique dans la supply chain

Aligner les enjeux ESG et la durabilité avec les objectifs commerciaux

avec les objectifs commerciaux Présentation du nouveau produit phare de QAD : ERP O³

Présentation des mises à jour de QAD Redzone Connected Workforce, QAD GTTE, QAD SRM, QAD DSCP, QAD Process Intelligence

La nouvelle roadmap de QAD pour le secteur de l’agroalimentaire

Tables rondes et QAD Sponsor Expo

Le 24 septembre, la journée débutera par une session générale où les dirigeants de QAD et des intervenants extérieurs feront le point sur QAD, sa stratégie, ses produits et son Industrial Transformation Platform. Ensuite des tables rondes réuniront des experts de l’industrie pour évoquer l’impératif de transformation tout en partageant leurs success stories. Enfin, la journée se terminera par une séance de réseautage et un dîner avec des leaders du secteur de la fabrication et de la supply chain.

Le 25 septembre, la journée débutera par une conférence sur l’Effective Change Management suivie d’une présentation sur l’IA. Des tables rondes seront aussi organisées suivies d’un déjeuner avec les représentants de QAD et de la Sponsor Expo où vous pourrez découvrir les solutions QAD en action.

Le programme complet est disponible ici. Pour être informé des dernières actualités sur QAD Transform Europe et communiquer sur l’événement, suivez-vous sur les réseaux sociaux en utilisant le #QADTransform.

Informations détaillées

Événement : Conférence client QAD Transform Europe

Date : 24 et 25 septembre 2024

Lieu : Cardo Brussels Hotel | Bruxelles, Belgique

Inscriptions : cliquez ici pour réserver votre participation à QAD Transform Europe.

À propos de QAD – Enabling Adaptive Enterprises

QAD Inc. est un éditeur de solutions cloud innovantes de fabrication et de pilotage de la supply chain. Pour réussir et prospérer dans un monde turbulent caractérisé par des perturbations de l’approvisionnement et des fluctuations de la demande, les industriels et les supply chains doivent s’adapter rapidement au changement et faire preuve d’agilité, d’efficacité et de résilience pour satisfaire leur clientèle. QAD propose des applications adaptatives pour aider les entreprises adaptatives à relever ces défis.

Fondée en Californie à Santa Barbara, QAD compte des clients dans 84 pays. Des milliers d’entreprises ont déployé les solutions de QAD. La gamme de produits inclut désormais des solutions ERP (Enterprise resource planning), de commerce digital (DC), de gestion de la relation fournisseur (SRM), de planification de la supply chain digitale (DSCP), de commerce international et d’exécution du transport (GTTE), de système de gestion de la qualité d’entreprise (EQMS), de main-d’œuvre connectée et de process intelligence. Pour en savoir plus, visitez www.qad.com. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

“QAD” est une marque déposée de QAD. Tous les autres noms de produits et d’entreprises sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.