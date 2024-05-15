炬芯科技的智能手表SoC采用了芯原的2.5D GPU IP

中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 芯原股份（芯原，股票代码：688521.SH）今日宣布低功耗 AIoT 芯片设计厂商炬芯科技股份有限公司（炬芯科技， 股票代码：688049.SH）在其高集成度的双模蓝牙智能手表SoC ATS3085S和ATS3089系列中采用了芯原低功耗且功能丰富的2.5D图形处理器（GPU）IP。

炬芯科技的智能手表SoC ATS3085S和ATS3089系列拥有卓越的图形显示性能，采用2D+2.5D双GPU硬件加速配置，支持JPEG硬件解码，具有高帧率、低功耗等特点。该系列SoC以其高集成度，可实现单颗芯片驱动显示屏，运行运动健康算法，并进行蓝牙通话、本地音频解码，以及真无线立体声（TWS）耳机的蓝牙音频传输，为智能手环、智能手表等终端产品提供了一套成熟的支持低功耗蓝牙5.3的双模蓝牙单芯片解决方案。目前，已有基于ATS3085S和ATS3089系列的终端手表产品量产上市。

芯原的2.5D GPU IP专为需要硬件加速用户界面（UI）显示效果的MCU/MPU应用而设计，能够在低功耗模式下进行矢量、标量、图像的渲染，为设备提供高性能、高质量的图形处理能力和优质的图像输出。该IP集成了公司自主研发的紧凑型VGLite API底层驱动程序，支持流行的轻量级多功能图形库（LVGL），能够在各种硬件平台上创建美观的用户界面，并有效缩减其资源的大小。此外，还支持芯原的开源工具SvgVGLiteRenderer，该工具解析可缩放矢量图形（SVG）文件并通过VGLite API呈现SVG内容。目前，芯原的2.5D GPU IP已扩展对百度地图以及多种离线地图格式的支持，为用户带来更为丰富和实用的交互体验。

炬芯科技董事长兼CEO周正宇表示：“芯原的2.5D GPU IP为我们的智能手表 SoC提供了领先的图形渲染功能，实现了更流畅的UI交互和更酷炫的视觉效果。这一技术的应用显著增强了智能手表的用户体验，满足了全球市场的多元需求，从而提升了我们在全球可穿戴设备市场的竞争优势。”

“随着智能手表屏幕分辨率和刷新率的不断提升，客户对于GPU性能的要求也越来越高。芯原通过持续的技术创新和积极构建面向GPU关键应用的生态系统，有效满足了客户的多样化需求，并推动了可穿戴应用的发展。”芯原执行副总裁、IP事业部总经理戴伟进表示，“我们的2.5D GPU IP不仅提供强大的图形处理能力，还提升了炬芯科技智能手表SoC的性能与功耗比，以满足用户长时间佩戴的需求。”

关于炬芯科技

炬芯科技股份有限公司（炬芯科技，688049.SH）是中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，擅长在低功耗的前提下提供高音质及低延迟的无线音频体验。公司深耕以高性能音频ADC/DAC、语音前处理、音频编解码、音频后处理为核心的高音质音频全信号链技术；以及以蓝牙射频、基带和协议栈技术为核心的低延迟无线连接技术。

了解更多信息，请访问：www.actionstech.com

关于芯原

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。了解更多信息，请访问：http://www.verisilicon.com