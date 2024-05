PROTOCOLE D’ACCORD SIGNE ENTRE HSBC CONTINENTAL EUROPE ET NATIXIS INTEREPARGNE RELATIF AUX ACTIVITES DE TENUE DE COMPTE EN EPARGNE SALARIALE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

HSBC Continental Europe a conclu un protocole d'accord avec Natixis Interépargne, filiale du Groupe BPCE, relatif aux services de tenue et de conservation des comptes en épargne salariale en France. Cela conforte l’ambition de croissance de HSBC sur le marché de l’épargne salariale et de la retraite et lui permettra de servir au mieux les entreprises clientes sur ce marché en France.

La transaction potentielle comprend :

- la cession par HSBC Continental Europe, à Natixis Interépargne, de sa filiale HSBC Epargne Entreprise ;

- la conclusion d'un contrat de commercialisation de dispositifs d’épargne salariale et retraite et de services entre HSBC Global Asset Management (France) et Natixis Interépargne ;

- le transfert volontaire du personnel dédié à la tenue et à la conservation des comptes en épargne salariale vers le nouveau teneur de compte, Natixis Interépargne.

HSBC Global Asset Management (France), filiale de HSBC Continental Europe, conserverait la conception et la distribution de son offre d'épargne salariale et de retraite, ainsi que la relation commerciale avec les clients, et s’appuierait sur Natixis Interépargne pour en assurer la tenue de compte.

HSBC Continental Europe poursuit le développement de son activité de gestion d’actifs en France incluant une offre d’épargne salariale à travers HSBC Global Asset Management (France), l’une des plates-formes centrales de la gestion d’actifs du Groupe HSBC.

Pour Isabelle Bourcier, Directeur de l’Asset Management de HSBC en France et Directeur Général de HSBC Global Asset Management France (AMFR) : « HSBC est, en France, un acteur important du marché de l’épargne salariale et retraite depuis plus de 50 ans. Le protocole d’accord signé avec Natixis Interépargne, l’un des leaders sur ce marché nous permettrait d’accompagner nos ambitions de croissance sur ce marché en France. »

Le protocole d'accord constate l'état actuel des négociations entre les parties et est soumis aux processus d'information et de consultation de HBCE, de HSBC Global Asset Management (France) et de l'acquéreur auprès de leurs comités sociaux et économiques respectifs, qui débuteront prochainement. Si, à l'issue de ces processus, les parties décidaient de mettre en œuvre la transaction potentielle, elles concluraient les accords nécessaires.

La transaction potentielle, qui reste soumise aux approbations réglementaires, devrait être finalisée d'ici la fin de l’année 2024.

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe, dont le siège est situé à Paris, est une filiale indirecte du Groupe HSBC. Outre ses activités de banque, d’assurance et de gestion d’actifs en France, HSBC Continental Europe inclut les activités de dix succursales européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède) et de deux filiales en Europe continentale (Luxembourg et Malte). HSBC Continental Europe a pour mission de servir à la fois les clients d’Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Asset Management

HSBC Asset Management, l'activité de gestion d’actifs du Groupe HSBC, investit pour le compte de la clientèle mondiale de HSBC composée de clients particuliers, d'intermédiaires, d'entreprises et d'institutions par le biais de comptes séparés (mandats) et de fonds ouverts. HSBC Asset Management connecte les clients de HSBC et offre des opportunités d'investissement dans le monde entier grâce à un réseau international de bureaux présents dans 23 pays et territoires, combinant capacités d’investissement avec une connaissance du marché local. Au 31 décembre 2023, HSBC Asset Management gérait des actifs totalisant 707 milliards de dollars pour le compte de ses clients. HSBC Global Asset Management (France) filiale de HSBC Continental Europe est la société de gestion d’actifs autorisée par l’Autorité des Marchés Financiers en France.