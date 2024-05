SoC de relógios inteligentes da Actions Technology adotou IP GPU 2.5D da VeriSilicon

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que a Actions Technology (688049.SH), uma empresa de semicondutores sem local de fabricação própria AIoT de baixo consumo de energia, adotou o VeriSilicon com eficiência energética e IP da unidade de processador gráfico (GPU) 2.5D abundante em recursos em sua série SoC de relógio inteligente Bluetooth de modo duplo altamente integrado, ATS3085S e ATS3089.

Apresentando baixo consumo de energia e alta taxa de quadros, os SoCs de relógios inteligentes da Actions Technology, séries ATS3085S e ATS3089, oferecem excelente desempenho de exibição gráfica com aceleração de hardware de GPU dupla 2D + 2,5D e suporte para decodificação de hardware JPEG. Estes SoCs, com seu alto nível de integração, permitem que um único chip acione telas, execute algoritmos de esportes e saúde, realize chamadas Bluetooth, ofereça decodificação de áudio local e forneça transmissão de áudio Bluetooth para fones de ouvido True Wireless Stereo (TWS), fornecendo soluções maduras de chip único Bluetooth de modo duplo com suporte para Bluetooth 5.3 de baixo consumo de energia para produtos finais, como pulseiras e relógios inteligentes. Atualmente, produtos de relógios inteligentes equipados com SoCs das séries ATS3085S e ATS3089 foram produzidos em massa e lançados no mercado.

O IP GPU 2.5D da VeriSilicon foi projetado especificamente para aplicações MCU e MPU que exigem efeitos de exibição de interface de usuário (IU) acelerados por hardware, sendo capaz de representar vetores, escalares e imagens em modos de baixo consumo de energia, que proporciona alto desempenho e alta performance. recursos de processamento gráfico de qualidade e saída de imagem superior. Ele incorpora o driver API VGLite compacto e de baixo nível desenvolvido pela própria empresa para suportar a popular Biblioteca de Gráficos Leves e Versáteis (LVGL), permitindo a criação de interfaces de usuário visualmente atraentes em uma ampla variedade de plataformas de hardware e reduzindo efetivamente o tamanho de seus recursos. A GPU GCNanoUltraV 2.5D também oferece suporte a Scalable Vector Graphics (SVG) com a ferramenta de código aberto SvgVGLiteRenderer da VeriSilicon, que analisa arquivos SVG e representa conteúdo SVG através da API VGLite. O IP GPU 2.5D da VeriSilicon estendeu o suporte para Baidu Maps e uma variedade de formatos de mapas offline, oferecendo aos usuários uma experiência interativa mais rica e útil.

Zhenyu Zhou, Presidente e Diretor Executivo da Actions Technology, disse, "O IP GPU 2.5D da VeriSilicon fornece a nossos SoCs de relógios inteligentes funções de representação gráfica líderes, permitindo interações de interface de usuário mais suaves e efeitos visuais atraentes. A adoção desta tecnologia melhora significativamente a experiência do usuário de relógios inteligentes, ao satisfazer as diversas necessidades do mercado internacional e, assim, aumentar nossas vantagens competitivas no mercado internacional de dispositivos portáteis."

"À medida que as resoluções e taxas de atualização das telas dos relógios inteligentes continuam melhorando, os requisitos dos clientes quanto ao desempenho da GPU também aumentam. A VeriSilicon atendeu com eficácia às diversas necessidades dos clientes e impulsiona o desenvolvimento de aplicações portáteis mediante a inovação tecnológica contínua e da construção ativa de um ecossistema para as principais aplicações de GPU", disse Wei-Jin Dai, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão IP da VeriSilicon. "Nosso IP GPU 2.5D não apenas oferece poderosos recursos de processamento gráfico, mas também aprimora a relação desempenho-potência de SoCs de relógios inteligentes da Actions Technology para satisfazer as necessidades dos usuários que os usam por longos períodos de tempo."

Sobre a Actions Technology

A Actions Technology (688049.SH) é uma empresa líder de semicondutores sem local de fabricação própria AIoT de baixo consumo de energia na China. Somos excelentes em proporcionar experiências de áudio sem fio de alta qualidade e baixa latência, enquanto priorizamos a eficiência energética. Nossa principal experiência inclui tecnologias ADC/DAC de áudio de alto desempenho, pré-processamento de voz, codificação/decodificação de áudio e pós-processamento de áudio, permitindo uma cadeia de sinal de áudio superior. Além disto, nos especializamos em conectividade sem fio de baixa latência com Bluetooth RF, banda base e tecnologias de ordenamento de protocolos no núcleo. Para mais informação sobre a plataforma Actions® de alta qualidade e baixa latência, acesse www.actionstech.com

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.