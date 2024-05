QAD kondigt open registratie aan voor QAD Transform Europe klantconferentie in Brussel

SANTA BARBARA, Californië, VS--(BUSINESS WIRE)--QAD Inc., toonaangevend aanbieder van next-generation productie- en supply chain-oplossingen in de cloud, heeft de registratie geopend voor QAD Transform Europe. Deze nieuwe klantconferentie voor EMEA-landen is een kosteloos, tweedaags evenement in Brussel, België.

QAD Transform Europe zal op 24 en 25 september plaatsvinden in het Cardo Brussels Hotel. Klanten, sponsors en andere leden van de QAD-gemeenschap zullen hier samenkomen met productie- en supply chain-leiders uit heel Europa. De twee dagen staan in het teken van netwerken, educatie en technologische innovaties. De deelnemers zullen van verschillende industrie-experts en vakgenoten te horen krijgen hoe de productie- en supply chain-sectoren ervoor staan, wat we in de toekomst kunnen verwachten, en hoe bedrijven wendbaar kunnen blijven.

“QAD Transform Europe is onze frisse kijk op regionale evenementen, ontwikkeld voor en toegespitst op de klant,” vertelt QAD Chief Product & Marketing Officer Carter Lloyds. “We weten dat leiders in de productie en supply chain te maken hebben met continue onzekerheid en een veranderende markt. De enige manier om als bedrijf te overleven en sterker uit de strijd te komen, is door te transformeren. Tijdens het evenement zullen we dan ook onze roadmap voor transformatie delen.”

Op de agenda van QAD Transform Europe? De belangrijkste redenen waarom bedrijven moeten transformeren om te overleven, en hoe de weg daarnaartoe eruitziet. QAD-leiders zullen de plannen van het bedrijf toelichten voor het navigeren van de huidige en toekomstige markt, terwijl we ook de succesverhalen van QAD-klanten zullen horen.

Highlights op de agenda:

Introductie van het Industrial Transformation Platform — de roadmap van QAD om bedrijven te helpen transformeren in een adaptieve onderneming, door QAD CEO Anton Chilton

— de roadmap van QAD om bedrijven te helpen transformeren in een adaptieve onderneming, door QAD CEO Anton Chilton Paneldebat met marktleiders over de noodzaak van transformatie

met marktleiders over de noodzaak van transformatie Effectief verandermanagement in de hele organisatie

in de hele organisatie De hoofdoorzaken – en niet de symptomen – van disrupties in de supply chain

Keynote-speech over de technologiestrategie van QAD en de voordelen van de cloud door QAD CTO Tony Winter

door QAD CTO Tony Winter Keynote-speech over AI met Jeroen Baert, computerwetenschapper, komiek, nerd

Het benutten van pragmatische AI in supply chains

ESG en duurzaamheid harmoniëren met commerciële doelstellingen

harmoniëren met commerciële doelstellingen QAD’s nieuwe flagship ERP — ERP O³

Productupdates over QAD Redzone Connected Workforce, QAD GTTE, QAD SRM, QAD DSCP, QAD Process Intelligence

De nieuwe QAD-roadmap voor de voedsel- en drankenindustrie

Breakoutsessies en QAD Sponsor Expo

Op de eerste dag zullen QAD-leiders en gastsprekers iets vertellen over QAD en het Industrial Transformation Platform. Daarnaast vindt er een paneldebat plaats met industrie-experts over het belang van transformatie, en worden de QAD-roadmap en succesverhalen van klanten gedeeld. Daarna volgt er een netwerkreceptie en diner met andere productie- en supply chain-leiders.

Op de tweede dag zullen gastsprekers een keynote-speech geven over effectief verandermanagement, gevolgd door een presentatie over de status van AI. Daarna zullen er nog meer breakoutsessies volgen, evenals een netwerklunch met QAD en een Sponsor Expo om de oplossingen van QAD in de praktijk te zien.

De volledige agenda is hier in te zien. Volg ons op social media, en volg de hashtag #QADTransform om op de hoogte te blijven van QAD Transform Europe.

Details evenement

Wat: QAD Transform Europe klantconferentie

Wanneer: 24 en 25 september 2024

Waar: Cardo Brussels Hotel | Brussel, België

Inschrijving: Klik hier om u in te schrijven voor QAD Transform Europe.

Over QAD – adaptief ondernemen mogelijk gemaakt

QAD Inc. is een toonaangevende aanbieder van next-generation productie- en supply chain-oplossingen in de cloud. Om succesvol te blijven in een turbulente wereld die getekend wordt door een disruptief aanbod en een fluctuerende vraag, moeten producenten en supply chains snel in kunnen spelen op verandering, en hun wendbaarheid, efficiëntie en veerkracht naadloos optimaliseren om klanten effectief van dienst te kunnen zijn. De adaptieve applicaties van QAD maken deze manier van adaptief ondernemen mogelijk.

QAD is opgericht in Santa Barbara, Californië (VS) en heeft klanten in 84 landen verspreid over de hele wereld. Al duizenden ondernemingen hebben de bedrijfsoplossingen van QAD geïmplementeerd, waaronder enterprise resource planning (ERP), digital commerce (DC), supplier relationship management (SRM), digital supply chain planning (DSCP), global trade & transportation execution (GTTE), enterprise quality management system (EQMS), connected workforce en process intelligence. Om meer te weten te komen over QAD kunt u een kijkje nemen op www.qad.com of bellen naar +31 (0)20 654 7200 . U kunt ons ook vinden op LinkedIn, X, Facebook en Instagram.

“QAD” is een geregistreerd handelsmerk van QAD. Alle andere producten of bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.