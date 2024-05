LambdaTest realiza parceria com a BugHerd para otimizar testes na Web e rastreamento de bugs

NOIDA, Índia e SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, tem o prazer de anunciar sua integração com a BugHerd, a ferramenta de feedback e rastreamento de bugs do site com sede na Austrália. Esta colaboração foi idealizada para aprimorar a eficiência da identificação e registro de relatórios de bugs do site durante a fase de teste.

A BugHerd é uma ferramenta popular de rastreamento de bugs de sites que ajuda as empresas ao permitir que criem e coletem facilmente relatórios de bugs e feedback de rastreamentos. Isso agiliza a comunicação, possibilitando a identificação clara de problemas, ao mesmo tempo que oferece recursos de gerenciamento de tarefas para acompanhar o progresso e a resolução dos bugs nas equipes de desenvolvimento.

Esta integração capacita os usuários a relatar sem esforços os bugs localizados durante sessões abrangentes de testes entre navegadores da LambdaTest diretamente para o seu projeto BugHerd. Com um único clique, os usuários podem gerar uma nova tarefa BugHerd completa com detalhes essenciais, incluindo informações de captura de tela, do navegador e do sistema operacional, além da capacidade de atribuir a tarefa a um membro específico da equipe. Isso elimina a necessidade da entrada manual dos dados e garante que todas as informações essenciais sejam capturadas para resolução eficiente dos bugs.

Mayank Bhola, cofundador e líder de produto da LambdaTest, comentou sobre a integração dizendo: "Estamos entusiasmados em oferecer esta integração com a BugHerd. Isso se alinha perfeitamente com nossa missão de facilitar a vida dos testadores e desenvolvedores. Ao combinar nossos esforços, simplificamos o processo de rastreamento de bugs, que costuma ser um grande obstáculo no desenvolvimento web."

Configurar a integração da ferramenta BugHerd é simples — os usuários só precisam digitar o seu token da API BugHerd nas configurações da LambdaTest. Esta simples etapa conectará o seu fluxo de teste diretamente à BugHerd, permitindo que iniciem o registro dos bugs imediatamente.

Este novo recurso foi concebido para ser integrado e fácil de usar, garantindo que mesmo as equipes sem conhecimento técnico possam aprimorar de forma eficiente os seus novos projetos web. Os usuários podem gerenciar seus testes sem esforço, diretamente da LambdaTest, e ver seus problemas atualizados na BugHerd sem complicações.

"Esta integração com a LambdaTest destaca o nosso compromisso com as agências e desenvolvedores web ao permitir que vinculem perfeitamente os testes do navegador ao feedback direto, diminuindo assim os prazos do projeto e aumentando a satisfação do cliente", disse Stephen Neville, CEO da BugHerd.

Esta parceria entre a BugHerd e a LambdaTest representa um avanço significativo para tornar os testes web mais integrados e eficientes, possibilitando que as equipes de desenvolvimento entreguem sites de maior qualidade, com mais rapidez e menos problemas.

Para obter mais informações sobre a integração da BugHerd com a LambdaTest, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/bugherd-integration/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnichannel que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado através do Just in Time Test Orchestration (JITTO), que garante lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Teste de navegador e aplicativo A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional diferentes.

HyperExecute ajuda os clientes a executarem e orquestrarem grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo do teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criarem software com mais rapidez.

Para mais informações, acesse: https://lambdatest.com

Sobre a BugHerd

A BugHerd é uma empresa de software com sede na Austrália, cuja plataforma de feedback de sites é usada em todo o mundo por agências criativas e de desenvolvimento web, empresas de SaaS, organizações educacionais e de aprendizagem online.

A empresa foi lançada oficialmente no mercado de SaaS em 2011 e foi uma das primeiras equipes australianas a agraciar o programa 500 Startups, com sede nos EUA, e o Startmate, com sede na Austrália.

A BugHerd ganhou popularidade ao conquistar um nicho no mercado de ferramentas de software para desenvolvedores e designers da Web. Isso solucionou a dificuldade que enfrentavam para obter feedback contextual do site de pessoas que não são da área técnica.

Com Stephen Neville no comando como CEO, a equipe BugHerd está comprometida em ajudar as agências a realizarem os seus projetos de desenvolvimento de sites dentro do orçamento e dentro do prazo, mantendo seus clientes satisfeitos para que sempre voltem para mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.