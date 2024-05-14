NetApp和Lenovo提供针对生成式人工智能进行优化的融合基础架构解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础架构公司NetApp® (NASDAQ:NTAP)今天宣布推出包含面向NVIDIA OVX的Lenovo ThinkSystem服务器的NetApp AIPod。该融合基础架构专为生成式人工智能时代而优化。NetApp和Lenovo已经建立了五年多的稳固合作关系，现在又推出了这一简单且具有成本效益的强大企业人工智能解决方案，将双方的合作推向了新的高度。新的融合基础架构解决方案将支持NVIDIA NIM推理微服务、用于生成式人工智能开发和部署的NVIDIA AI Enterprise软件平台，以及检索增强生成(RAG)，使客户能够利用其私有专有数据支持人工智能技术，而无需进行大规模的模型训练。

生成式人工智能为企业创造了大量机会，但由于成本、集成复杂性和部署时间等原因，许多企业可能觉得人工智能遥不可及。同时，预构建的大型语言模型(LLM)往往没有经过最新或相关数据的培训，而企业需要这些数据来生成有价值的见解或有效地自动执行常规任务。

NetApp三十多年来一直在非结构化数据存储领域处于领先地位，全球大部分企业非结构化数据都存储在NetApp存储系统中。要释放这些数据的全部价值，需要远远超出基础模型培训的范围。通过启用推理和RAG，NetApp AIPod与Lenovo领先的服务器可靠性、质量和性能相结合，可以无缝、简单、快速地将LLM的强大功能与NetApp存储系统中精确、最新和相关的信息结合起来。

NetApp高级副总裁兼企业存储部总经理Sandeep Singh表示：“包含面向NVIDIA OVX的Lenovo ThinkSystem服务器的NetApp AIPod通过提供预集成的高性能解决方案，加速了生成式人工智能工作负载的部署和扩展，从而改变了企业人工智能。通过与NVIDIA和Lenovo的合作，NetApp正在帮助企业更高效地利用人工智能的功能，确保他们能够专注于创造价值并从数据中获得洞察，而无需面对从头开始构建和管理人工智能基础架构的复杂性。”

NetApp AIPod将NetApp强大的存储系统与混合云数据管理相结合，包括Lenovo的高性能ThinkSystem SR675 V3服务器、支持配备NVIDIA L40S GPU、经NVIDIA认证的OVX架构的领先平台，以及NVIDIA Spectrum-X Networking，为简化人工智能应用提供了一个完整、无缝的基础架构解决方案。凭借该解决方案，客户将能够针对聊天机器人、知识管理和对象识别等用例进行人工智能RAG和推理操作。NetApp与Lenovo和NVIDIA合作，通过无缝集成到生态系统、简化操作、加速实施和保护人工智能基础架构来简化人工智能部署，使企业能够释放人工智能的全部潜力。

Lenovo基础架构解决方案集团总裁Kirk Skaugen表示：“Lenovo正在扩大与NetApp和NVIDIA的合作，将人工智能的力量带给每一个企业，这是我们为共同客户实现和简化混合人工智能的持续承诺的一部分。随着客户纷纷部署人工智能技术，他们对关键业务可用性、管理容易程度和基础架构效率提出了要求。包含面向NVIDIA OVX的Lenovo ThinkSystem服务器的NetApp AIPod可提供经过优化和验证的解决方案，使各种规模的企业都能更方便地使用生成式人工智能。”

NVIDIA企业平台副总裁Bob Pette表示：“让各行各业都能使用并扩展人工智能比以往任何时候都更加重要。包含面向NVIDIA OVX的Lenovo服务器的NetApp AIPod提供了一个强大且易于使用的人工智能就绪平台，使企业能够推动创新。”

包含面向NVIDIA OVX的Lenovo服务器的NetApp AIPod将于2024年夏季上市。

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