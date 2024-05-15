炬芯科技的智慧手錶SoC採用芯原的2.5D GPU IP

中國上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 芯原股份（芯原，股票代號：688521.SH）今日宣布，低功耗 AIoT 晶片設計廠商炬芯科技股份有限公司（炬芯科技， 股票代號：688049.SH）在其高整合度的雙模藍芽智慧手錶SoC ATS3085S和ATS3089系列中採用了芯原低功耗且功能豐富的2.5D圖形處理器（GPU）IP。

炬芯科技的智慧手錶SoC ATS3085S和ATS3089系列擁有卓越的圖形顯示效能，採用2D+2.5D雙GPU硬體加速組態設定，支援JPEG硬體解碼，具有高幀率、低功耗等特點。該系列SoC 以其高整合度，可實現單顆晶片驅動顯示幕，執行運動健康演算法，並進行藍芽通話、本地音訊解碼，以及真無線身歷聲（TWS）耳機的藍芽音訊廣播，為智慧手環、智慧手錶等終端產品提供了一套成熟的支援低功耗藍芽5.3的雙模藍芽單晶片解決方案。目前，已有基於 ATS3085S和ATS3089系列的終端手錶產品量產上市。

芯原的2.5D GPU IP專為需要硬體加速使用者介面（UI）顯示效果的MCU/MPU應用而設計，能夠在低功耗模式下進行向量、標量、影像的渲染，為裝置提供高效能、高品質的圖形處理能力和優質的影像輸出。該IP整合了公司自主研發的小型VGLite API底層驅動程式，支援流行的羽量級多功能圖形庫（LVGL），能夠在各種硬體平台上建立美觀的使用者介面，並有效縮減其資源的大小。此外，還支援芯原的開放原始碼工具 SvgVGLiteRenderer，該工具解析可縮放向量圖形（SVG）文件並透過VGLite API呈現SVG內容。目前，芯原的2.5D GPU IP已擴展對百度地圖以及多種離線地圖格式的支援，為使用者帶來更為豐富和實用的互動體驗。

炬芯科技董事長兼執行長周正宇表示：「芯原的2.5D GPU IP為我們的智慧手錶 SoC提供了首屈一指的圖形渲染功能，實現了更流暢的UI互動和更酷炫的視覺效果。這一技術的應用顯著強化了智慧手錶的使用者體驗，滿足了全球市場的多元需求，從而提升了我們在全球穿戴式裝置市場的競爭優勢。」

芯原執行副總裁、IP事業部總經理戴偉進表示：「隨著智慧手錶螢幕解析度和刷新率的不斷提升，客戶對於GPU效能的要求也越來越高。芯原透過持續的技術創新和積極建構針對GPU關鍵應用的生態系統，有效滿足了客戶的多樣化需求，並推動了穿戴式應用的發展。我們的2.5D GPU IP不僅提供強大的圖形處理能力，還提升了炬芯科技智慧手錶SoC的效能與功耗比，以滿足使用者長時間佩戴的需求。」

關於炬芯科技

炬芯科技股份有限公司（炬芯科技，688049.SH）是中國首屈一指的低功耗AIoT晶片設計廠商，擅長在低功耗的前提下提供高音質及低延遲的無線音訊體驗。公司深耕以高效能音訊ADC/DAC、語音前處理、音訊編解碼、音訊後處理為核心的高音質音訊全訊號鏈技術； 以及以藍芽射頻、基帶和協議棧技術為核心的低延遲無線連接技術。

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關於芯原

芯原微電子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家憑藉自主半導體IP，為客戶提供平台化、全方位、一站式晶片客製化服務和半導體IP授權服務的企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.verisilicon.com

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