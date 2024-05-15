LambdaTest与BugHerd合作优化网络测试和错误跟踪

印度诺伊达和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基于云的领先统一测试平台LambdaTest欣然宣布与澳大利亚网站反馈和错误跟踪工具BugHerd集成。此次合作旨在提高在测试阶段识别和记录网站错误报告的效率。
BugHerd是一款热门的网站错误跟踪工具，可帮助企业轻松创建和收集错误报告并跟踪反馈。它可以明确指出问题所在，从而简化沟通，同时还提供任务管理功能，以跟踪开发团队内部的错误进度和解决情况。
本次集成使用户能够轻松地将在LambdaTest跨浏览器全面测试过程中发现的错误直接上报至BugHerd项目中。只需单击一下，用户就可以生成新BugHerd任务，并提供重要细节，包括屏幕截图、浏览器和操作系统信息，还可以将任务分配给特定的团队成员。由此无需手动输入数据，并确保捕获所有关键信息，以高效解决错误。
LambdaTest联合创始人兼产品总监Mayank Bhola对此次集成发表评论说："我们很高兴能与BugHerd进行集成。这与让测试人员和开发人员生活更轻松的使命完美契合。通过强强联手，我们简化了错误跟踪流程，而这往往是网络开发的主要瓶颈。”
设置BugHerd集成非常简单，用户只需在LambdaTest设置中输入其BugHerd API令牌即可。通过此简单步骤即可将测试工作流直接连接到BugHerd，使用户能够立即开始记录错误。
此新功能采用无缝易用设计，确保即使没有专业技术知识的团队也能高效地增强其网络项目。用户可以毫不费力地直接从LambdaTest管理测试，并在BugHerd中看到问题更新，并且不会出现混乱情况。
BugHerd首席执行官Stephen Neville表示，"本次与LambdaTest的集成凸显我们对代理和网站开发人员的承诺，使他们能够将浏览器测试与直接反馈无缝连接起来，从而缩短项目时间并提高客户满意度。”
BugHerd与LambdaTest的合作标志着在提高网络测试的集成度和效率方面迈出了重要一步，使开发团队能够更快地交付更高质量的网站，同时还能减少问题。
有关BugHerd与LambdaTest集成的更多信息，请访问https://www.lambdatest.com/support/docs/bugherd-integration/
关于 LambdaTest
LambdaTest是一种智能的全渠道企业执行环境，通过及时测试协调（JITTO）帮助企业大幅缩短上市时间，确保高质量发布并加速数字化转型。130多个国家/地区的10,000多家企业客户和200多万用户依赖LambdaTest来满足其测试需求。
- Browser & App Testing云能让用户在3000多种不同的浏览器、实际设备和操作系统环境中对网络和移动应用程序进行手动和自动测试。
- HyperExecute帮助客户在云中以极快的速度运行和协调适用于任何框架和编程语言的测试网格，从而缩短质量测试时间，帮助开发人员更快地构建软件。
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关于BugHerd
BugHerd是一家总部位于澳大利亚的软件公司，其网站反馈平台广泛应用于世界各地的创意和网站开发机构、SaaS公司、教育和在线学习机构。
BugHerd于2011年正式进入SaaS市场，是首批参加美国500 Startups和澳大利亚Startmate创业计划的澳大利亚团队之一。
BugHerd在网络开发人员和设计人员软件工具市场开辟新天地，并深受用户欢迎。它解决了用户从非技术人员那里获得情景式网站反馈的难题。
BugHerd团队由首席执行官Stephen Neville掌舵，致力于帮助代理公司按预算、按时完成网站开发项目，让客户满意，从而获得进一步合作的机会。
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