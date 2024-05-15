LambdaTest与BugHerd合作优化网络测试和错误跟踪

印度诺伊达和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基于云的领先统一测试平台LambdaTest欣然宣布与澳大利亚网站反馈和错误跟踪工具BugHerd集成。此次合作旨在提高在测试阶段识别和记录网站错误报告的效率。

BugHerd是一款热门的网站错误跟踪工具，可帮助企业轻松创建和收集错误报告并跟踪反馈。它可以明确指出问题所在，从而简化沟通，同时还提供任务管理功能，以跟踪开发团队内部的错误进度和解决情况。

本次集成使用户能够轻松地将在LambdaTest跨浏览器全面测试过程中发现的错误直接上报至BugHerd项目中。只需单击一下，用户就可以生成新BugHerd任务，并提供重要细节，包括屏幕截图、浏览器和操作系统信息，还可以将任务分配给特定的团队成员。由此无需手动输入数据，并确保捕获所有关键信息，以高效解决错误。

LambdaTest联合创始人兼产品总监Mayank Bhola对此次集成发表评论说："我们很高兴能与BugHerd进行集成。这与让测试人员和开发人员生活更轻松的使命完美契合。通过强强联手，我们简化了错误跟踪流程，而这往往是网络开发的主要瓶颈。”

设置BugHerd集成非常简单，用户只需在LambdaTest设置中输入其BugHerd API令牌即可。通过此简单步骤即可将测试工作流直接连接到BugHerd，使用户能够立即开始记录错误。

此新功能采用无缝易用设计，确保即使没有专业技术知识的团队也能高效地增强其网络项目。用户可以毫不费力地直接从LambdaTest管理测试，并在BugHerd中看到问题更新，并且不会出现混乱情况。

BugHerd首席执行官Stephen Neville表示，"本次与LambdaTest的集成凸显我们对代理和网站开发人员的承诺，使他们能够将浏览器测试与直接反馈无缝连接起来，从而缩短项目时间并提高客户满意度。”

BugHerd与LambdaTest的合作标志着在提高网络测试的集成度和效率方面迈出了重要一步，使开发团队能够更快地交付更高质量的网站，同时还能减少问题。

有关BugHerd与LambdaTest集成的更多信息，请访问https://www.lambdatest.com/support/docs/bugherd-integration/

关于 LambdaTest

LambdaTest是一种智能的全渠道企业执行环境，通过及时测试协调（JITTO）帮助企业大幅缩短上市时间，确保高质量发布并加速数字化转型。130多个国家/地区的10,000多家企业客户和200多万用户依赖LambdaTest来满足其测试需求。

有关更多信息，请访问：https://lambdatest.com

关于BugHerd

BugHerd是一家总部位于澳大利亚的软件公司，其网站反馈平台广泛应用于世界各地的创意和网站开发机构、SaaS公司、教育和在线学习机构。

BugHerd于2011年正式进入SaaS市场，是首批参加美国500 Startups和澳大利亚Startmate创业计划的澳大利亚团队之一。

BugHerd在网络开发人员和设计人员软件工具市场开辟新天地，并深受用户欢迎。它解决了用户从非技术人员那里获得情景式网站反馈的难题。

BugHerd团队由首席执行官Stephen Neville掌舵，致力于帮助代理公司按预算、按时完成网站开发项目，让客户满意，从而获得进一步合作的机会。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。