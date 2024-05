LambdaTest s’associe à BugHerd pour optimiser les tests web et le suivi des bogues

NOIDA (Inde) et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, une plateforme de test unifiée basée dans le cloud, a le plaisir d’annoncer son intégration à BugHerd, l’outil de rétro-information et de suivi des bogues basé en Australie. Cette collaboration a pour but d’accroître l’efficacité de l’identification et de l’enregistrement des rapports de bogues pendant la phase de test du site.

BugHerd est un outil largement répandu de suivi des bogues qui aide les entreprises à créer et collecter facilement des rapports de bogues et à assurer le suivi des rétro-informations. Il rationalise la communication en localisant clairement les problèmes. Il offre également des fonctions de gestion des tâches pour suivre l’avancement et la résolution des bogues au sein des équipes de développement.

Cette intégration permet aux utilisateurs de notifier les bogues découverts au cours des sessions complètes LambdaTest de test inter-navigateurs facilement et directement à leur projet BugHerd. En un seul clic, les utilisateurs peuvent générer une nouvelle tâche BugHerd complète incluant les détails essentiels, y compris des captures d’écran, un navigateur et des informations de système d’exploitation, avec la possibilité d’affecter la tâche à un membre de l’équipe en particulier. Le processus élimine la nécessité d’une saisie manuelle des données et garantit que toutes les informations essentielles sont collectées aux fins d’une résolution efficace des bogues.

Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit chez LambdaTest, a déclaré à propos de l’intégration : « Nous sommes ravis d’offrir cette intégration avec BugHerd. Elle est parfaitement en ligne avec notre mission de faciliter la vie des testeurs et des développeurs. En combinant nos efforts, nous simplifions le processus de suivi des bogues qui représente souvent un goulot d’étranglement majeur dans le développement du web. »

Procéder à la mise en œuvre de l’intégration de BugHerd est facile : les utilisateurs doivent simplement entrer leur jeton BugHerd API dans les paramètres de LambdaTest et leur flux de travail de test est directement connecté à BugHerd, ce qui leur permet de commencer immédiatement à enregistrer des bogues.

Cette nouvelle fonctionnalité est spécialement conçue pour être utilisée sans aucune difficulté : même des équipes sans expertise technique peuvent améliorer efficacement leurs projets web. Les utilisateurs peuvent gérer aisément leurs tests directement à partir de LambdaTest et voir leurs problèmes mis à jour dans BugHerd sans aucune complication.

« Cette intégration avec LambdaTest souligne notre engagement à l’égard des agences et des développeurs web : elle leur permet de lier facilement les tests de navigateur avec le retour d’information direct, ce qui réduit les délais des projets et améliore la satisfaction des clients », a déclaré Stephen Neville, PDG de BugHerd.

Ce partenariat entre BugHerd et LambdaTest est une étape importante de la mise en place d’un test web plus intégré et plus efficace, permettant aux équipes de développement de fournir des sites web de meilleure qualité, plus rapidement et avec moins de problèmes.

Pour plus d’informations sur l’intégration de BugHerd avec LambdaTest, visiter le site : https://www.lambdatest.com/support/docs/bugherd-integration/

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d’exécution d’entreprise intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire considérablement le temps de mise sur le marché grâce à l’orchestration des tests juste à temps (JITTO, pour : Just in Time Test Orchestration) tout en garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d’utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Tests de navigateurs et d’applications : le cloud permet aux utilisateurs d’exécuter des tests manuels et automatisés d’applications web et mobiles sur plus de 3 000 différents navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d’exploitation.

HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer à des vitesses ultra-rapides des grilles de test dans le cloud pour tous les cadres et langages de programmation afin de réduire la durée des tests d’assurance qualité, ce qui permet aux développeurs de créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d’informations, visiter le site : https://lambdatest.com

À propos de BugHerd

BugHerd est une société de logiciels basée en Australie. Sa plateforme de retour d’information est utilisée dans le monde entier par des agences de création et de développement web, des entreprises SaaS, des établissements d’enseignement et des instituts de formation en ligne.

Lancée officiellement sur le marché SaaS en 2011, la Société a été l’une des premières équipes australiennes à faire appel au programme 500 Startups basé aux États-Unis et au programme Startmate basé en Australie.

BugHerd a gagné en popularité en se constituant une niche sur le marché des outils logiciels pour développeurs et concepteurs web. BugHerd a résolu la difficulté de faire face aux retours d’informations contextuels sur le site web émanant de personnes n’ayant pas de connaissances techniques.

Avec son PDG Stephen Neville à la barre, l’équipe de BugHerd est déterminée à aider les agences à gérer leurs projets de développement de sites web dans le respect du budget et des délais et à satisfaire pleinement leurs clients afin qu’ils en redemandent.

