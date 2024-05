ARKEMA ET PROLOGIUM S'ENGAGENT DANS UNE COLLABORATION DANS LES MATÉRIAUX POUR BATTERIES LITHIUM-CÉRAMIQUE DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a été choisi par ProLogium, leader technologique taïwanais dans les batteries avancées, comme partenaire clé de développement et d'approvisionnement avant le lancement de sa gigafactory en France.

Le 14 mai, Arkema et ProLogium ont tenu une cérémonie d'échange de LOI (lettre d'intention) à Paris, renforçant la collaboration qui a débuté en 2010 et qui va s'accélérer suite à l'intention de ProLogium d'établir un laboratoire de R&D de pointe en France, où se trouve le Centre d'Excellence Batteries d'Arkema, démontrant une fois de plus la capacité d’Arkema à travailler avec les leaders des batteries de demain, en apportant son large éventail de technologies pour aider à développer des batteries plus performantes, plus sûres et plus durables.

ProLogium a récemment lancé à Taïwan sa première ligne de démonstration à l’échelle du gigawatt, une usine capable de produire jusqu'à 2 gigawatt-heures de batteries lithium-céramique, qui permettra d’équiper jusqu'à 26 000 voitures par an. Leur prochaine étape consistera à construire une gigafactory à Dunkerque, en France, qui sera capable d’approvisionner plus de 500 000 voitures par an. Le gouvernement français s'est engagé à accorder à ProLogium une subvention dans le cadre de son plan « France 2030 ». Arkema est un fournisseur clé de PVDF pour les batteries lithium-ion avancées, avec des sites de production en France, aux États-Unis et en Chine. La collaboration portera tout d'abord sur les grades de PVDF Kynar® et les matériaux avancés de haute performance adaptés aux batteries lithium-céramique de nouvelle génération de ProLogium, mais elle prévoit également d'exploiter la large gamme de technologies d'Arkema pour l'intérieur des cellules de batteries.

« Alors que nous nous apprêtons à créer une chaîne de valeur locale, Arkema est un partenaire idéal pour franchir les barrières technologiques existantes et réaliser des innovations, conduisant à une transformation fondamentale de la structure des cellules et des processus de conception », a déclaré Vincent Yang, fondateur et PDG de ProLogium. « Le portefeuille de solutions de matériaux pour les batteries d'Arkema, leader sur le marché, ainsi que ses capacités mondiales d'innovation et de production, sont essentiels pour nous aider à développer de nouveaux modèles de batteries qui allient performance, rentabilité et circularité des ressources. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec ProLogium sur des solutions de batteries lithium-céramique avancées » a ajouté Guillaume de Crevoisier, directeur général monde des polymères fluorés Kynar® d'Arkema. « Il est passionnant pour Arkema de jouer un rôle clé dans cette révolution technologique. Nous sommes très fiers de pouvoir offrir une large gamme de matériaux avancés en plus des polymères fluorés. »

Cette collaboration, ainsi que les investissements récemment annoncés dans 2 start-ups, Tiamat et Proionic, renforceront encore la position d'Arkema en tant qu'acteur clé de solutions de pointe pour les batteries de nouvelle génération.

Avec l'ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd'hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 % du CA du Groupe en 2023, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2023 et est présent dans près de 55 pays avec 21 100 collaborateurs.

