NetApp和Lenovo提供針對生成式人工智慧進行最佳化的融合基礎架構解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ:NTAP)今天宣布推出包含針對NVIDIA OVX的Lenovo ThinkSystem伺服器的NetApp AIPod。該融合基礎架構專為生成式人工智慧時代而進行最佳化。NetApp和Lenovo已經建立了五年多的穩固合作關係，現在又推出了這一簡單且具有成本效益的強大企業人工智慧解決方案，將雙方的合作推向了新的高度。新的融合基礎架構解決方案將支援NVIDIA NIM推理微服務、用於生成式人工智慧開發和部署的NVIDIA AI Enterprise軟體平台，以及檢索強化生成(RAG)，使客戶能夠利用其私有專有資料支援人工智慧技術，而無需進行大規模的模型訓練。

生成式人工智慧為企業創造了大量機會，但由於成本、整合複雜性和部署時間等原因，許多企業可能覺得人工智慧遙不可及。同時，預建構的大型語言模型(LLM)往往沒有經過最新或相關資料的培訓，而企業需要這些資料來生成有價值的見解或有效地自動執行傳統任務。

NetApp三十多年來一直在非結構化資料儲存領域居於領先地位，全球大部分企業非結構化資料都儲存在NetApp儲存系統中。要釋放這些資料的全部價值，需要遠遠超出基礎模型培訓的範圍。透過啟用推理和RAG，NetApp AIPod與Lenovo首屈一指的伺服器可靠性、品質和效能相結合，可以順暢、簡單、快速地將LLM的強大功能與NetApp儲存系統中精確、最新和相關的資訊結合起來。

NetApp資深副總裁兼企業儲存部總經理Sandeep Singh表示：「包含針對NVIDIA OVX的Lenovo ThinkSystem伺服器的NetApp AIPod透過提供預整合的高效能解決方案，加速了生成式人工智慧工作負載的部署和擴展，從而改變了企業人工智慧。透過與NVIDIA和Lenovo的合作，NetApp正在協助企業更高效地利用人工智慧的功能，確保他們能夠專注于創造價值並從資料中獲得洞察，而無需面對從頭開始建構和管理人工智慧基礎架構的複雜性。」

NetApp AIPod將NetApp強大的儲存系統與混合雲端資料管理相結合，包括Lenovo的高效能ThinkSystem SR675 V3伺服器、支援配備NVIDIA L40S GPU、經NVIDIA認證的OVX架構的一流平台，以及NVIDIA Spectrum-X Networking，為簡化人工智慧應用提供了一個完整、順暢的基礎架構解決方案。憑藉該解決方案，客戶將能夠針對聊天機器人、知識管理和對象辨識等使用案例進行人工智慧RAG和推理操作。NetApp與Lenovo和NVIDIA合作，透過順暢整合到生態系統、簡化操作、加速實施和保護人工智慧基礎架構來簡化人工智慧部署，使企業能夠釋放人工智慧的全部潛力。

Lenovo基礎架構解決方案集團總裁Kirk Skaugen表示：「Lenovo正在擴大與NetApp和NVIDIA的合作，將人工智慧的力量帶給每一個企業，這是我們為共同客戶實現和簡化混合人工智慧的持續承諾的一部分。隨著客戶紛紛部署人工智慧技術，他們對關鍵業務可用性、管理容易程度和基礎架構效率提出了要求。包含針對NVIDIA OVX的Lenovo ThinkSystem伺服器的NetApp AIPod可提供經過最佳化和驗證的解決方案，使各種規模的企業都能更方便地使用生成式人工智慧。」

NVIDIA企業平台副總裁Bob Pette表示：「讓各行各業都能使用並擴展人工智慧比以往任何時候都更加重要。包含針對NVIDIA OVX的Lenovo伺服器的NetApp AIPod提供了一個強大且易於使用的人工智慧就緒平台，使企業能夠推動創新。」

包含針對NVIDIA OVX的Lenovo伺服器的NetApp AIPod將於2024年夏季面市。

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