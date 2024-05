Le SoC pour montre intelligente d’Actions Technology adopte la PI GPU 2.5D de VeriSilicon

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui qu’Actions Technology (688049.SH), une société de semi-conducteurs sans usine AIoT à faible consommation d’énergie, a adopté la PI de processeur graphique (GPU) 2.5D de VeriSilicon, économe en énergie et riche en fonctionnalités, dans le cadre de sa série de SoC pour montre intelligente Bluetooth bimode hautement intégrée, ATS3085S et ATS3089.

Avec une faible consommation d’énergie et une fréquence d’images élevée, les SoC pour montres intelligentes d’Actions Technology, les séries ATS3085S et ATS3089, offrent d’excellentes performances d’affichage graphique grâce à l’accélération matérielle du GPU 2D+2.5D et à la prise en charge du décodage matériel JPEG. Ces SoC, avec leur haut niveau d’intégration, permettent à une seule puce de piloter des écrans d’affichage, d’exécuter des algorithmes de sport et de santé, d’effectuer des appels Bluetooth, d’offrir un décodage audio local et de fournir une transmission audio Bluetooth pour les casques True Wireless Stereo (TWS), offrant ainsi des solutions monopuces Bluetooth bimode matures prenant en charge le Bluetooth 5.3 à faible consommation pour les produits finaux tels que les bracelets et montres intelligents. Des montres intelligentes équipées des SoC des séries ATS3085S et ATS3089 ont déjà été produites en masse et lancées sur le marché.

La PI GPU 2.5D de VeriSilicon est conçue spécifiquement pour les applications MCU et MPU qui nécessitent des effets d’affichage d’interface utilisateur (UI) accélérés par le matériel et est capable de reproduire des vecteurs, scalaires et images dans des modes à faible consommation, offrant des capacités de traitement graphique à hautes performances et haute qualité, ainsi qu’une sortie d’image supérieure. Elle intègre le pilote API VGLite compact et de bas niveau développé par la société pour prendre en charge la très populaire bibliothèque graphique légère et polyvalente (LVGL), ce qui permet de créer des interfaces utilisateur visuellement attrayantes sur une large gamme de plateformes matérielles et de réduire efficacement la taille de leurs ressources. Le GPU GCNanoUltraV 2.5D prend également en charge le format Scalable Vector Graphics (SVG) avec l’outil open source SvgVGLiteRenderer de VeriSilicon, qui analyse les fichiers SVG et reproduit le contenu SVG par le biais de l’API VGLite. La PI GPU 2.5D de VeriSilicon a étendu la prise en charge de Baidu Maps et d’une variété de formats de cartes hors ligne, offrant aux utilisateurs une expérience interactive plus riche et plus utile.

Zhenyu Zhou, président-directeur général d’Actions Technology, déclare : « La PI GPU 2.5D de VeriSilicon fournit à nos SoC pour montres intelligentes des fonctions de rendu graphique de premier plan, permettant des interactions d’interface utilisateur plus fluides et des effets visuels attrayants. L’adoption de cette technologie améliore considérablement l’expérience utilisateur des montres intelligentes, en répondant aux divers besoins à l’échelle mondiale et en augmentant ainsi nos avantages concurrentiels sur le marché mondial des produits portables. »

« Tandis que les résolutions et les taux de rafraîchissement des écrans des montres intelligentes continuent de s’améliorer, les exigences des clients en matière de performances du GPU augmentent également. VeriSilicon a répondu efficacement aux divers besoins des clients et stimule le développement des applications portables grâce à une innovation technologique continue et à la création active d’un écosystème pour les applications GPU clés », déclare Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division PI de VeriSilicon. « Notre IP GPU 2.5D fournit non seulement de puissantes capacités de traitement graphique, mais améliore également le rapport performance/puissance des SoC pour montres intelligentes d’Actions Technology afin de répondre aux besoins des utilisateurs qui les portent pendant de longues périodes. »

À propos d’Actions Technology

Actions Technology (688049.SH) est une société leader en Chine dans le domaine des semi-conducteurs sans usine pour l’AIoT à faible consommation d’énergie. Nous excellons dans la fourniture d’expériences audio sans fil de haute qualité et à faible latence tout en donnant la priorité à l’efficacité énergétique. Notre expertise de base inclut des technologies ADC/DAC audio haute performance, de prétraitement de la voix, de codage/décodage audio et de post-traitement audio, permettant ainsi une chaîne de signal audio supérieure. Nous sommes en outre spécialisés dans la connectivité sans fil à faible latence avec les technologies Bluetooth RF, de bande de base et de pile de protocoles. Pour plus d’informations sur la plateforme de haute qualité et à faible latence Actions®, rendez-vous sur www.actionstech.com

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

