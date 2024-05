Vecima s’associe à Net-Com pour accélérer le déploiement d’Entra® DAA au Danemark

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord stratégique avec Net-Com, un important fournisseur de solutions de télécommunications, qui agira à titre de revendeur du nœud Entra® SC-1D Remote MACPHY (R-MACPHY) de Vecima au Danemark.

Cet accord souligne la croissance continue de Vecima sur le marché européen et l’engagement de Net-Com à fournir des solutions de réseau avancées, tout en soutenant la demande croissante du Danemark pour l’architecture d’accès distribué (DAA).

Le nœud Entra SC-1D Remote MACPHY de Vecima, pierre angulaire de son portefeuille de produits Entra DAA, permet aux câblo-opérateurs de faire évoluer leurs réseaux vers une infrastructure plus efficace et plus évolutive. Le SC-1D simplifie la conception des réseaux et améliore l’efficacité opérationnelle en rapprochant les fonctions de la couche PHY de la périphérie du réseau, réduisant ainsi la latence et augmentant la disponibilité de la bande passante.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Vecima », déclare Preben Secher Mogensen, directeur général de Net-Com. « Les produits et la prise en charge de haute qualité de Vecima sont parfaitement adaptés à nos futurs plans de croissance, qui se concentrent sur la fourniture de solutions DOCSIS® et XGS-PON aux fournisseurs de services Internet danois. »

« Nous sommes ravis que Net-Com apporte le SC-1D au Danemark en tant que pièce maîtresse dans la fourniture d’expériences à large bande améliorées », déclare Ryan Nicometo, vice-président principal et directeur général de Vecima Video & Broadband Solutions. « Le SC-1D permet aux câblo-opérateurs de mettre à niveau leurs systèmes pour répondre à la demande croissante d’Internet à haut débit et de services avancés sans avoir à revoir complètement leur infrastructure de câble coaxial existante. »

Le portefeuille DAA de Vecima, reconnu par le groupe Dell’Oro pour la troisième année consécutive comme leader mondial en termes de parts de marché pour les solutions R-MACPHY et Remote Optical Line Terminal (R-OLT), est déployé par des opérateurs du monde entier. Grâce à une prise en charge complète de toutes les technologies d’accès au câble de nouvelle génération, à des services existants de grande valeur et à une interopérabilité éprouvée, les réseaux de demain peuvent être déployés dès aujourd’hui.

Vecima présentera ses solutions d’accès au câble et à la fibre, notamment l’appareil SC-1D Remote MACPHY, au salon ANGA COM 2024. Pour plus d’informations, rendez-vous sur vecima.com/network-access/interoperable-daa-solutions.

Retrouvez Vecima Networks au salon ANGA COM 2024

Du 14 au 16 mai à Cologne, en Allemagne

Koelnmesse Hall 8, Stand A20

À propos de Net-Com

Net-Com est un distributeur danois spécialisé dans une large gamme d’équipements de réseau pour soutenir les infrastructures de réseau à la fois à petite échelle et au niveau de l’entreprise. Grâce à son expertise en matière de télécommunications et de solutions de réseau, Net-Com facilite une connectivité supérieure dans tout le Danemark. Pour en savoir plus, rendez-vous sur net-com.dk.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à la tête de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir plus vecima.com.

